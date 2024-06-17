scorecardresearch
हवाई जहाज़ में सवार यात्री को मिला खाने में मेटल का ब्लेड, प्रशासन ने की कार्रवाई:

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 17, 2024 19:32 IST
Paul ने इस मुआवज़े को ठुकरा दिया

Paul ने बताया कि उन्होंने फिग चाट डिश मंगाई थी जिसमें मेटल का ब्लेड निकला। उन्हें खाने में कुछ अजीब लगा तब उन्होंने देखा कि ये मेटल का ब्लेड है जिसके बाद उन्होंने वहाँ के क्रू से शिकायत की तो उन्होंने उनसे माफ़ी माँगी और खाने के लिए चिकपीस दिए मगर वो इस बात पर अड़े रहे कि मेटल वाला खाना किसी भी फ्लाइट के लिए सुरक्षित नहीं है। उनका कहना था कि क्या होता अगर ये मेटल वाला खाना उनकी जीभ को काट देता? या क्या होता अगर ये खाना कोई बच्चा खा रहा होता। उन्होंने ये भी बताया कि Air India ने उन्हें पूरे विश्व में कहीं भी घूमने के लिए मुफ़्त में बिज़नेस क्लास भी देने को कहा था मगर Paul ने इस मुआवज़े को ठुकरा दिया और कहा कि ये रिश्वत है और वो रिश्वत नहीं लेते।

TATA GROUP की AIR INDIA

TATA GROUP की AIR INDIA में हुई इस घटना को Chief Customer Experience Officer Rajesh Dogra ने संभलते हुए कहा कि उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि खाने में मेटल का कोई पदार्थ था। उन्होंने बताया कि ये मेटल का ब्लेड सब्ज़ियाँ काटते वक्त किसी मशीन से निकल गई होंगी और इस बात का आश्वासन दिया कि अबसे सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सब्ज़ियाँ काटते समय भी सावधानी बरती जाएगी।Air India को यात्रियों की बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। परेशान यात्रियों ने सोशल मीडिया पर गंदे केबिनों, खराब मनोरंजन साधनों और खराब भोजन की शिकायत की है। इसके अलावा, बिजनेस क्लास के यात्रियों ने विशेष रूप से टिकटों की बढ़ते दाम पर शिकायत की है क्योंकि ये दाम सेवाओं से मेल नहीं खाते हैं। Air India  ने माफी मांगी है और शिकायतों की जांच करने का वादा भी किया है।

