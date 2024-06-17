Train Accident: पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गए कंचनजंगा एक्सप्रेस के डिब्बे

पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है, जिसके बाद ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना रंगापानी और निजबाड़ी के बीच हुई, जब सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्टर मार दी। हादसे में अब तक 8 यात्रियों की मौत हुई है और कई यात्री घायल हुए हैं। हालांकि रेलवे की ओर से कोई भी आधारिक पुष्टि नहीं की गयी है। बचाव अभियान के लिए आपदा टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और बचाव काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 25-30 लोगों को बचाया गया है।

रंगपानी और निजबारी स्टेशन के बीच हुआ हादसा

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, यात्री ट्रेन निर्धारित समय पर सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से निकलने के बाद रंगपानी और निजबारी स्टेशन के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, रेलवे अफसर और प्रशासनिक अफसर पहुंच गए हैं। इसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बोगियों को हटाकर फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है और घायलों को प्राथमिक इलाज दी जा रही है। इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दी है।

घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा, 'एनएफआर जोन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र) में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे पर ममता बनर्जी का ट्वीट

ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, 'दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में हुए एक दुखद रेल हादसे के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई है। बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एंबुलेंस और आपदा दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। युद्धस्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गए कंचनजंगा एक्सप्रेस के डिब्बे

मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ट्रेन के डिब्बे मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गए। हादसे के बाद यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। हर तरफ तेज चीखें और शोर सुनाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, लेकिन अभी तक घायलों की सही संख्या का पता नहीं चल पाया है।