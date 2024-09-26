Nexus में किस खतरे की बात करे रहे हैं यूवल नोआ हरारी

यूवल नोआ हरारी की इस महीने नई किताब बाजार में आई है। किताब का शीर्षक है Nexus। हरारी इससे पहले अपनी चर्चित पुस्तक Sapiens और Homo Deus के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपनी इस किताब के जरिए मानवता के सामने खड़ी सूचनात्मक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Nexus का मुख्य विषय यह है कि कैसे सूचना नेटवर्क, जिनका उद्भव पत्थर युग से हुआ था, आज AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के युग में हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सूचना और नेटवर्क का इतिहास

Nexus में हरारी बताते हैं कि कैसे शुरुआती समाजों में सूचना का प्रसार सीमित था, लेकिन जैसे-जैसे मानव सभ्यताएँ विकसित हुईं, सूचना के तंत्र भी विस्तारित हुए। किताब हमें बाइबल के संकलन, मध्यकालीन यूरोप के विच हंट्स, और नाज़ीवाद एवं स्टालिनवाद जैसे दमनकारी शासन व्यवस्थाओं के उदाहरणों के माध्यम से बताती है कि कैसे जानकारी का उपयोग और दुरुपयोग किया गया।

हरारी बताते हैं कि सूचनाएँ न केवल सत्य का साधन हैं, बल्कि वे सत्ता का भी स्रोत बन सकती हैं। इस विचार के माध्यम से वह हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आज के डिजिटल युग में, जहां गलत जानकारी, फेक न्यूज़ और पॉपुलिज्म का बोलबाला है, सूचना का प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण हो गया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा

पुस्तक का एक प्रमुख हिस्सा AI और उसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों पर केंद्रित है। हरारी का तर्क है कि जैसे-जैसे हम AI के युग में प्रवेश कर रहे हैं, हमें यह विचार करना चाहिए कि यह नई प्रौद्योगिकी न केवल हमारे कार्य करने के तरीके को बदल रही है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। AI द्वारा संचालित सूचना नेटवर्क हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं, और यदि इन्हें सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लोकतंत्र, स्वतंत्रता, और मानवीय गरिमा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं​(Penguin Books Australia)।

भविष्य की चुनौतियाँ

हरारी Nexus के माध्यम से हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यदि हमें मानवता की समस्याओं का हल निकालना है, तो हमें सूचना तंत्रों को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और मानवीय बनाना होगा। वह चेतावनी देते हैं कि अगर हम सही कदम नहीं उठाते, तो हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर सकते हैं जहां न केवल हमारी व्यक्तिगत गोपनीयता खतरे में होगी, बल्कि हमारी स्वतंत्रता और अस्तित्व भी सवालों के घेरे में होंगे।

कुल मिलाकर, Nexus एक विचारशील और भविष्य की चुनौतियों से भरी किताब है, जो न केवल इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे सूचना और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाकर हम अपनी मानवता को बचा सकते हैं।