ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गुजरेगी मेट्रो, 22 स्टेशन बनेंगे

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के बीच मेट्रो की एक और कनेक्टिवटी जुड़ने वाली है और इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को होने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग काफी लंबे समय से मेट्रो की मांग कर रहे थे

2031 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

इस मेट्रो परियोजना के तहत देश की राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने एक विस्तृत जनसंख्या सर्वेक्षण किया है, जिससे बढ़ती परिवहन मांगों का आकलन कर उसे ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जा सके। नमो भारत मेट्रो की कुल लंबाई 72.4 किलोमीटर होगी और इसमें 22 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। परियोजना को 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मेट्रो लाइन गाजियाबाद के सिद्धार्थ नगर से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, अल्फा वन, और अंततः जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाएगी।

सिद्धार्थ नगर से होगी शुरुआत

यह मेट्रो लाइन गाजियाबाद के सिद्धार्थ नगर से चलकर सेक्टर 71 नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन), टेक जोन 4, बिसरख, सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, अल्फा वन, ग्रेटर नोएडा डेल्टा 1, परी चौक, यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचेगी।

मेट्रो परियोजना के

इस मेट्रो परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रा समय में कमी आएगी और यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे हवाई यात्रियों को विशेष रूप से लाभ होगा। इसके लिए एक विशेष रणनीति तैयार की गई है और योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।