भारत के लिए Middle Income Trap है बड़ा खतरा?

दुनियाभर में सबसे तेजी से दौड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 2030 तक दोगुना होने का अनुमान नीति आयोग के CEO B V R सुब्रह्मण्यम ने जताया है। फिलहाल भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की तेज रफ्तार 2030 के बाद भी 2047 तक इसी रफ्तार से जारी रहने का अनुमान है।

आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर भारत विकसित देश बन चुका होगा और यहां की आबादी दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार होगीI तब भारत में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय करीब 18 हजार से 20 हजार डॉलर होगीl

नीति आयोग के मुताबिक भारत के लिए अपनी इकॉनमी की चाल को तेज करने के लिए ग्रीन इकॉनमी पर ध्यान देने की जरुरत है। इसके साथ ही ग्लोबलाइजेशन के लिए सप्लाई चेन में सुधार पर भी भारत को काम करना होगा। इसके अलावा 2026-27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य में Middle Income Trap सबसे बड़ा खतरा नीति आयोग ने बताया है।

दरअसल, Middle Income Trap तब पैदा होता है जब देश मध्य-आय से उच्च-आय स्तर पर पहुंचने में असफल रहते हैंl इसके लिए नीति निर्मातओं को आर्थिक विकास रणनीति विकसित करने की जरुरत है।

बिना किसी रणनीति ने इस जाल में फंसने का जोखिम है। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत समेत 107 देशों के इस Middle Income Trap में फंसने का जोखिम हैl इससे बचने के लिए विकासशील देशों को आधुनिक तकनीकों और सफल कारोबारी प्रैक्टिसेज को अपनाने का सुझाव दिया गया है l

नीति आयोग का मानना है कि Middle Income Trap के लिए नीति निर्माताओं को Innovation और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की जरुरत है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1960 में 101 मध्य-आय देशों में से केवल 13 देश ही 2008 तक हाई इनकम देश बन पाए

लैटिन अमेरिकी और मध्य पूर्व के देशों ने Middle Income Trap का सामना किया हैl

हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत Middle Income Trap ट्रैप में नहीं फंसेगा। इसके साथ ही नीति आयोग का भी मानना है कि मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं भारत की तरक्की की वजह बनेंगी और दुनियाभर में भारत का दबदबा इन स्कीम्स के दम पर बढे़गा।