scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतWeather Update: Delhi-NCR में 15 अगस्त पर कैसा रहेगा मौसम का हाल? IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update: Delhi-NCR में 15 अगस्त पर कैसा रहेगा मौसम का हाल? IMD ने जारी किया अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। वहीं, शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई और कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे। शाम साढ़े पांच बजे सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 70 प्रतिशत रहा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Aug 15, 2024 09:01 IST
Delhi-NCR में तड़के चार बजे से बादल छाए हैं
Delhi-NCR में तड़के चार बजे से बादल छाए हैं

Delhi-NCR में तड़के चार बजे से बादल छाए हैं। मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार, 15 अगस्त को भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर IMD ने आज देशभर के एक बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे पूर्वानुमानों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस (Indipendence Day) मनाया जाएगा। मॉनसून ट्रफ दिल्ली के बेहद नजदीक एक्टिव है इसलिए एनसीआर के लोग भी बरखा रानी का सामना करेंगे। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कहीं मूसलाधार और प्रचंड को कहीं सामान्य बारिश का अनुमान है।

advertisement

Also Read: Independence Day: मोदी बोले- हमने देश के कई कल्चर को बदला, ये गोल्डन एरा, इसे पकड़कर चल पड़ेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा

राष्ट्रीय राजधानी

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। वहीं, शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई और कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे। शाम साढ़े पांच बजे सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 70 प्रतिशत रहा। कई इलाकों में बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई तथा दिल्ली के मौसम केंद्रों ने दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच चार मिमी बारिश दर्ज की। 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 15, 2024