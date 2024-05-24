scorecardresearch
Weather Update: पारा जाएगा 50 डिग्री के पार? राजस्थान में 8 की मौत, जानिए आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने कई राज्यों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-NCR में नमी बढ़ने से उमस भी बढ़ गई है। दिल्ली आग की भट्टी बनती जा रही है। उत्तर भारत में तो तापमान बढ़ रही रहा है लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पारा सामान्य से अधिक है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 24, 2024 10:51 IST
देश भर के मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में भयानक गर्मी का कहर जारी है

देश भर के मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में भयानक गर्मी का कहर जारी है। प्रचंड गर्मी की मार से लोगों का हाल बेहाल है। आधे भारत में पारा रिकॉर्ड तोड़ हाई चल रहा है। देश के 10 सबसे गर्म शहरों के चार्ट में लगातार नए नए शहर अपनी जगह बना रहे हैं। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक बीते गुरुवार की बात करें तो राजस्थान का बाड़मेर 48.8 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरे देश में सबसे गर्म रहा। वहीं दूसरे नंबर पर गुजरात का अहमदाबाद 46.6 और मध्य प्रदेश का गुना शहर 46.6 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे नंबर पर पंजाब का भटिंडा शहर रहा जहां एयरपोर्ट के पास करीब 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। 

आठ लोगों की मौत की खबर

राजस्थान में भीषण गर्मी से आठ लोगों की मौत की खबर आई है। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में दिन में तो लू से राहत मिल रही है, लेकिन गर्म रातों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम के मानकों के मुताबिक, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर और सामान्य से साढ़े चार डिग्री ज्यादा होने पर उसे गर्म रात की स्थिति माना जाता है। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 

कई राज्यों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने कई राज्यों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-NCR में नमी बढ़ने से उमस भी बढ़ गई है। दिल्ली आग की भट्टी बनती जा रही है। उत्तर भारत में तो तापमान बढ़ रही रहा है लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पारा सामान्य से अधिक है। पांच राज्यों में लू का रेड अलर्ट है। इस सूची में यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का नाम शामिल हैं। वहीं आज हिमाचल प्रदेश में भी लू का अलर्ट है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले कश्मीर में लू का अलर्ट आया तो सभी हैरान रह गए थे। देश के मौसम की बात करें पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव क्षेत्र बीते 20 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। इसके आज बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक दबाव के रूप में केंद्रित होने की संभावना है। 

केरल में प्री मानसून बारिश

उत्तर भारत तप रहा है तो दक्षिण भारत के केरल में प्री मानसून बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज राज्य के दो जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है, जिससे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और त्रिशूर सहित प्रमुख शहरों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गयी हैं। IMD ने एर्णाकुलम और त्रिशूर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इससे पहले इन दोनों स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया 

