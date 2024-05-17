scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबार2025 में हवाई यातायात बढ़कर 340 मिलियन तक पहुंच जाएगा, एयरलाइनों का राजस्व 15-17% बढ़ेगा: ICRA

2025 में हवाई यातायात बढ़कर 340 मिलियन तक पहुंच जाएगा, एयरलाइनों का राजस्व 15-17% बढ़ेगा: ICRA

वित्त वर्ष 2024 में घरेलू हवाई यातायात में 307 मिलियन की वृद्धि हुई थी, जबकि इस साल यह संख्या 340 मिलियन तक पहुंच सकती है।कोविड-19 महामारी के कारण विमानन उद्योग में उथल-पुथल मचने के बाद से भारत में बाजार में तेजी से उछाल आया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 17, 2024 11:52 IST
चालू वित्त वर्ष में घरेलू यात्री हवाई यातायात में लगातार वृद्धि होने की उम्मीद है।
चालू वित्त वर्ष में घरेलू यात्री हवाई यातायात में लगातार वृद्धि होने की उम्मीद है।

चालू वित्त वर्ष में घरेलू यात्री हवाई यातायात में लगातार वृद्धि होने की उम्मीद है।  ICRA के नवीनतम अनुमान के अनुसार, पिछले वर्ष 13% की वृद्धि के बाद, वित्त वर्ष 2025 में भारत में हवाई यात्री यातायात में 8-10% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

हवाई यातायात

advertisement

3वित्त वर्ष 2024 में घरेलू हवाई यातायात में 307 मिलियन की वृद्धि हुई थी, जबकि इस साल यह संख्या 340 मिलियन तक पहुंच सकती है। कोविड-19 महामारी के कारण विमानन उद्योग में उथल-पुथल मचने के बाद से भारत में बाजार में तेजी से उछाल आया है। वित्त वर्ष 2021 में घरेलू यात्री यातायात 105 मिलियन से बढ़कर अगले वर्ष 167 मिलियन हो गया - जो साल-दर-साल 59% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2023 में यह 62% बढ़कर 270 मिलियन हो गया।जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में, मार्ग यातायात संख्या 2019 के स्तर पर ही है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में यह क्रमशः 8.6% और 8.5% कम है।

Also Read: Stocks to Watch Today: रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, वोडाफोन, आरवीएनएल, बायोकॉन और KIMS

कोविड-19 महामारी

वित्त वर्ष 2024 में महामारी से पहले के स्तर पर पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात के चालू वित्त वर्ष में 10-14% और बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल, अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात 70 मिलियन था - जो वित्त वर्ष 19 में 69 मिलियन के पिछले उच्च स्तर से थोड़ा अधिक था। वित्त वर्ष 2025 में, यह आंकड़ा 77-80 मिलियन के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। यात्री यातायात में अच्छी गति से वृद्धि के साथ, नागरिक उड्डयन उद्योग के लिए परिचालन राजस्व में अच्छी वृद्धि होने वाली है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 17, 2024