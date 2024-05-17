scorecardresearch
Stocks to Watch Today: रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, वोडाफोन, आरवीएनएल, बायोकॉन और KIMS

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 17, 2024 10:55 IST
Stocks Markets
गुरुवार को भारतीय शेयर बाज़ारों में फिर से हलचल देखने को मिली और मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच बड़ी बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 676.69 अंक या 0.93 प्रतिशत बढ़कर 73,663.72 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 203.30 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 22,403.85 पर बंद हुआ।  शुक्रवार, 17 मई, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

आज चौथी तिमाही के नतीजे: जेएसडब्ल्यू स्टील, जाइडस लाइफसाइंसेज, एनएचपीसी, एस्ट्रल, रेल विकास निगम, फीनिक्स मिल्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ग्लोबल हेल्थ, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स, डेल्हीवरी, बंधन बैंक, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, फाइजर, विनती ऑर्गेनिक्स, सोभा, पॉली मेडिक्योर, अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज उन कंपनियों में शामिल हैं जो आज बाद में चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी।

Reliance :आरआईएल की खुदरा शाखा- रिलायंस रिटेल- और ब्रिटेन की ऑनलाइन फैशन रिटेलर एएसओएस ने एक दीर्घकालिक लाइसेंसिंग समझौता किया है, जिसके तहत रिलायंस रिटेल भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों पर एएसओएस के लिए एकमात्र खुदरा भागीदार होगी।

Vodafone Idea: दूरसंचार ऑपरेटर ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 7,674 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 6,418.9 करोड़ रुपये था। परिचालन से राजस्व पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 10,531 करोड़ रुपये से मामूली रूप से बढ़कर 10,606 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का ARPU पिछली तिमाही के 145 रुपये से मामूली रूप से बढ़कर 146 रुपये हो गया।

अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन: नॉर्वे के केंद्रीय बैंक नॉर्जेस बैंक, जो सॉवरेन वेल्थ फंड का प्रबंधन करता है, ने घोषणा की कि उसके कार्यकारी बोर्ड ने नैतिक चिंताओं के कारण भारत के अदानी पोर्ट्स को अपने सरकारी पेंशन फंड से बाहर करने का फैसला किया है।

Biocon: फार्मा कंपनी ने चौथी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 57 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 135 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 313 करोड़ रुपये था। जनवरी-मार्च 2024 की अवधि में परिचालन से राजस्व में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,947 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के बोर्ड ने मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 0.5 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स: इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त चौथी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 138.4 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। परिचालन से कंपनी का राजस्व 9.5 प्रतिशत बढ़कर 1,961 करोड़ रुपये हो गया। रिपोर्टिंग तिमाही में एबिटा 4 प्रतिशत बढ़कर 203.6 करोड़ रुपये हो गया जबकि मार्जिन 10.4 प्रतिशत रहा।

त्रिवेणी टर्बाइन: औद्योगिक स्टीम टर्बाइन बनाने वाली इस कंपनी ने मार्च तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से उच्च राजस्व के कारण 76.2 करोड़ रुपये रहा। निदेशक मंडल ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, 2023-24 के लिए 1.30 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है।

कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया: पीएसयू प्लेयर ने मार्च 2024 तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 9.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 301.25 करोड़ रुपये रहा। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, परिचालन से समेकित राजस्व 2,417.87 करोड़ रुपये था। इसके बोर्ड ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए 2.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया है।

जेके पेपर: पेपर और पैकेजिंग बोर्ड कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त चौथी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 275.6 करोड़ रुपये थी। परिचालन से कंपनी का राजस्व 1,719 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा, जबकि EBITDA 26 प्रतिशत घटकर 358 करोड़ रुपये रह गया, जबकि Ebitda मार्जिन में भारी गिरावट आई और यह 20.8 प्रतिशत पर आ गया। बोर्ड ने 5 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की।

कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस: मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन ने वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65.4 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की। तिमाही के लिए राजस्व 10 प्रतिशत बढ़कर 634 करोड़ रुपये हो गया। एबिटा सालाना आधार पर 2.3 प्रतिशत घटकर 158.7 करोड़ रुपये रह गया, जबकि एबिटा मार्जिन 25 प्रतिशत तक सिकुड़ गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
May 17, 2024