Weather Update: 15 अगस्त को Delhi में कैसा रहेगा मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर बारिश होती रही, लेकिन इसके बावजूद तापमान में बढ़ोतरी हुई और लोगों को उमस की वजह से परेशान होना पड़ा। 13 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। लेकिन, सोमवार के तापमान के मुकाबले ज्यादा है। इससे पहले सोमवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में अगले तीन दिनों के मौसम को लेकर अपडेट दिया है और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान में बुधवार को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में बुधवार (14 अगस्त) को बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार इससे पहले सफदरजंग वेधशाला ने मंगलवार सुबह तक 20.2 मिमी बारिश दर्ज की थी। बारह अगस्त को सुबह साढ़े आठ बजे से 13 अगस्त को सुबह साढ़े आठ बजे तक 24 घंटे की अवधि में पालम में 29.4 मिमी, लोदी रोड में 24.7 मिमी और नजफगढ़ में 41.5 मिमी बारिश हुई। शाम साढ़े पांच बजे आर्द्रता का स्तर 92 प्रतिशत था। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

15 अगस्त को दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग (IMD) ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन भी दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों के लिए बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 15 अगस्त को दिल्ली में पूरे दिन बादलों छाए रहेंगे और मौसम मिलाजुला मौसम रहने की संभावना है। आईएमडी ने बताया है कि सुबह 6 बजे के आसपास हल्की बारिश हो सकती है और 9 बजे तक मौसम साफ हो सकता है। वहीं, फिर दोपहर तक बूंदाबांदी शुरू होने की आशंका है।