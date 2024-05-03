VITEEE Results 2024: VIT ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी किए, ऐसे चेक करें VITEEE रिजल्ट?
VITEEE 2024 परीक्षा में 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। VITEEE पास करने वाले छात्र 2024 में बीटेक एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए योग्य होंगे। एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए VIT की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें।
वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) ने आज VIT इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (VITEEE), 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने VITEEE परीक्षा दी थी, वे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट viteee.vit.ac.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं।
VITEEE
VITEEE एक परीक्षा है जो VIT के स्नातक (UG) इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है। VIT इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 19 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2024 तक दो सप्ताह तक भारत और विदेशों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की गई थी। VITEEE एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रारूप में होते हैं, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और गलत के लिए शून्य अंक होता है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे और 30 मिनट है।
VITEEE परिणाम, 2024 कैसे जांचें?
1) VITEEE की आधिकारिक वेबसाइट viteee.vit.ac.in पर जाएं।
2) होमपेज पर, "VITEEE 2024 परिणाम" पर क्लिक करें
3) अपना आवेदन संख्या/रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें
4) लॉगिन विवरण जमा करने के बाद, VITEEE स्कोर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
आप यहां से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। VITEEE 2024 परीक्षा में 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। VITEEE पास करने वाले छात्र 2024 में बीटेक एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए योग्य होंगे। एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए VIT की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें।