CBSE Board Result 2024: यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित करने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि CBSE कक्षा 10वीं परिणाम 2024 और CBSE कक्षा 12वीं परिणाम 2024 मई के पहले सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने परिणाम देख सकते हैं।

परिणाम

cbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा, छात्र digilocker.gov.in और results.gov.in जैसे वैकल्पिक प्लेटफार्मों के माध्यम से भी सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परिणाम देख सकते हैं।

सीबीएसई रिजल्ट की तारीख

इस बीच, सीबीएसई रिजल्ट की तारीख को लेकर चल रही उत्सुकता के बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी वाला एक फर्जी सर्कुलर प्रसारित हो रहा है। बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने दावों को खारिज करते हुए पुष्टि की कि फर्जी सर्कुलर में बताए गए अनुसार 1 मई को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।

वर्ष 2024

वर्ष 2024 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए लगभग 39 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों शामिल हैं। पिछले साल, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 12 मई को घोषित किया गया था, और इस साल के नतीजे भी इसी तरह के रहने की उम्मीद है। 2023 में, परीक्षा के लिए पंजीकृत 2,184,117 छात्रों में से 2,165,805 छात्रों ने परीक्षा दी। उनमें से, 2,016,779 छात्र सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.12 प्रतिशत रहा। तुलनात्मक रूप से, 2022 में, कुल परीक्षार्थियों के 5.14% यानी 107,689 छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में रखा गया था। हालांकि, 2023 में यह संख्या बढ़ गई, जिसमें कुल 134,774 छात्र, यानी 6.22 प्रतिशत परीक्षार्थी कंपार्टमेंट में रखे गए।

सीबीएसई परिणाम 2024 कैसे जांचें

अपना परिणाम देखने के लिए छात्रों को इन चरणों का पालन करना चाहिए:

• सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

• सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 के लिंक पर क्लिक करें

• अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें

• आवश्यक विवरण प्रस्तुत करें

• इसके बाद सीबीएसई कक्षा 10वीं या 12वीं के परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे

• भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम डाउनलोड करें और प्रिंट करें

सीबीएसई बोर्ड

सीबीएसई बोर्ड के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत के संबंध में, छात्रों को प्रत्येक विषय और कुल मिलाकर न्यूनतम 33% उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करने के लिए सीबीएसई ने कोई भी मेरिट सूची प्रकाशित नहीं करने का विकल्प चुना है। सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की गई थीं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हुईं और 2 अप्रैल को संपन्न हुईं। परिणाम घोषणा के बारे में सूचित रहने के लिए, छात्रों को अपडेट के लिए नियमित रूप से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और इसके सोशल मीडिया पेजों की जांच करनी चाहिए।