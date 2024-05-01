NEET UG 2024: एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होंगे,यहां देखें पूरी जानकारी

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 5 मई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करेगी। इसके लिए, आधिकारिक अधिकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट, यानी, exam.nta.ac.in/NEET/ पर एडमिट कार्ड जारी करेंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे NEET UG 2024 एडमिट कार्ड तक आसान पहुँच के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें। इस साल, परिणाम 15 जून, 2024 को घोषित किए जाएंगे।

परीक्षा दिवस के दिशानिर्देश

परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को समय की पाबंदी सुनिश्चित करनी होगी और समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले केंद्र खुल जाएगा। दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए वैध एडमिट कार्ड दिखाना अनिवार्य है। बिना वैध एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार को एक विशिष्ट सीट दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित रोल नंबर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपनी निर्धारित सीट ढूंढनी होगी और उस पर बैठना होगा। किसी अन्य सीट या कमरे से परीक्षा देने का कोई भी प्रयास उम्मीदवारी को रद्द कर देगा।

उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड की जांच

परीक्षा के दौरान, निरीक्षक उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड की जांच करके उनकी पहचान सत्यापित करेंगे। निरीक्षक उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा समाप्त होने तक अपनी सीट या परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। उन्हें कमरे से बाहर निकलने से पहले अपनी ओएमआर शीट ड्यूटी पर मौजूद निरीक्षक को सौंपना सुनिश्चित करना होगा।