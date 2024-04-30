JAC 12th Result 2024 OUT: कहां चेक करें रिजल्ट?

Jharkhand Board कक्षा 12वीं रिजल्ट जारी हो चुका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), रांची ने 30 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 का रिजल्ट (JAC inter Result 2024) जारी किया। झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

झारखंड बोर्ड

इस साल झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 85.48 फीसदी रहा है। साइंस का पास प्रतिशत 72.70%, आर्ट्स का 93.16% और कॉमर्स का 90.60% रहा है। जिन छात्रों ने इस साल इंटर बोर्ड परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट जेएसी की आधिकारीक वेबसाइट jharresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र जेएसी 12वीं रिजल्ट aajtak.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र डायरेक्ट लिंक पर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के लिए छात्रों को अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा।