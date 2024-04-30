scorecardresearch
NewsभारतJAC 12th Result 2024 OUT: कहां चेक करें रिजल्ट?

JAC 12th Result 2024 OUT: कहां चेक करें रिजल्ट?

इस साल झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 85.48 फीसदी रहा है। साइंस का पास प्रतिशत 72.70%, आर्ट्स का 93.16% और कॉमर्स का 90.60% रहा है। जिन छात्रों ने इस साल इंटर बोर्ड परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट जेएसी की आधिकारीक वेबसाइट jharresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 30, 2024 13:17 IST
झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट जारी हो चुका है
झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट जारी हो चुका है

Jharkhand Board कक्षा 12वीं रिजल्ट जारी हो चुका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), रांची ने 30 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 का रिजल्ट (JAC inter Result 2024) जारी किया। झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

झारखंड बोर्ड

