NEET Admit Card 2024: एडमिट कार्ड, कहां से करें डाउनलोड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, NEET UG एडमिट कार्ड 2024 जारी करेगी। जो उम्मीदवार आगामी मेडिकल परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे डायरेक्ट लिंक सक्रिय होने के बाद अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड से पहले, NTA NEET UG परीक्षा सिटी स्लिप जारी करेगा। परीक्षा केंद्र शहर के बारे में जानकारी परीक्षा सिटी स्लिप में दी गई है। इस बारे में आधिकारिक पुष्टि अभी भी प्रतीक्षित है।

परीक्षा विवरण

NEET एडमिट कार्ड exam.nta.ac.in/NEET वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस साल यह परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित होने वाली है।NEET 2024 एडमिट कार्ड 27 अप्रैल के आसपास जारी होने की उम्मीद है, हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर तारीख की पुष्टि नहीं की है। आमतौर पर, NEET के लिए एडमिट कार्ड, जिसमें 25 लाख से अधिक उम्मीदवार होते हैं, परीक्षा से लगभग एक सप्ताह या 4 दिन पहले जारी किए जाते हैं, यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में आवेदकों को समायोजित करने के लिए NTA इस साल एडमिट कार्ड जारी करने में तेज़ी ला सकता है।

NEET UG 2024 एडमिट कार्ड, परीक्षा सिटी स्लिप डाउनलोड करने के चरण

• NEET UG 2024 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

• NEET UG एडमिट कार्ड, परीक्षा शहर स्लिप के लिए उपलब्ध सीधे लिंक टैब पर क्लिक करें

• पूछे गए अनुसार अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

• सबमिट पर क्लिक करें

• आपका एडमिट कार्ड या परीक्षा शहर की पर्ची आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी

• सभी विवरणों की दोबारा जांच करें

• इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

नीट यूजी परीक्षा देश भर में सभी एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमात्र प्रवेश द्वार और पात्रता मानदंड है, और निर्धारित तिथि पर परीक्षा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।