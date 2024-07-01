तेज़ बारिश और ख़राब मौसम के बीच बनती सड़क का वीडियो हुआ वायरल

हरियाणा के करनाल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। क्योंकि भारी बारिश के बीच सड़क बनाई जा रही थी। स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद भी हरियाणा के करनाल में नमस्ते चौक से मीरा घाटी की ओर जाने वाली सड़क पर काम चलता रहा। दोपहर में जब रोड बनाई जा रही थी तब तेज़ बारिश हो रही थी मगर PWD के जो मज़दूर थे वो बिना रुके सड़क बनाते गए। बारिश होने के कारण सड़क पर भी पानी भर रहा था फिर भी वो मज़दूर पानी में ही डामर डालते गये और उसके ऊपर ही रोलर भी चलाते जा रहे थे।

मामले की जाँच

ये सब देख आस-पास मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई और बोला कि ये आम जनता द्वारा दिये गये टैक्स की बर्बादी है और इसपर कार्रवाही होनी चाहिए। सड़क के निर्माण के समय ठेकेदार भी उपस्थित नहीं था जिसके चलते लोग और भी ज़्यादा क्रोधित हुए। लोगों ने मामले की जाँच करने को भी कहा।

PWD के एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर

इस मामले में PWD के एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर संदीप कुमार ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस मामले के बारे में पता चला वैसे ही उन्होंने SDO को ये मामला रुकवाने के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जहां भी डामर, तारकोल बिछाया गया था वो सब अब हटवा दिया गया है और अब नये सिरे से सड़क का काम शुरू होगा। उन्होंने साथ ही इस बात का आश्वासन भी दिया कि यदि फिर कोई दिक़्क़त हुई तो जाँच दोबारा कि जायेगी।

मामले को मुद्दा बनाने से कांग्रेस पीछे नहीं रही

इस मामले को मुद्दा बनाने से कांग्रेस पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने बीजेपी पर ताने कसे और इस सड़क निर्माण का वीडियो भी शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि हरियाणा में विकास पागल हो गया है और साथ ही लिखा कि ‘विकास की बारिश शायद इसी को कहते हैं। ’