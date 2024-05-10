UPSC 2023 के उत्तर जारी, डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आधिकारिक वेबसाइट पर UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। पिछले साल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अंतिम समय में होने वाली किसी भी देरी से बचा जा सके। इस साल, परीक्षा 28 मई, 2023 को आयोजित की गई थी। GS 1 - सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और CSAT दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया गया था। और UPSC मुख्य परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की गई थी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के अंतिम परिणाम 16 अप्रैल, 2024 को घोषित किए गए, जिसमें नियुक्ति के लिए कुल 1,016 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई। नवीनतम रैंकिंग में आदित्य श्रीवास्तव ने पहला स्थान हासिल किया, उसके बाद अनिमेष प्रधान दूसरे स्थान पर और डोनुरु अनन्या रेड्डी ने तीसरा स्थान हासिल किया।

यूपीएससी प्रारंभिक 2023 उत्तर कुंजी की जांच और डाउनलोड करने के चरण

1. यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

2. होमपेज पर उपलब्ध हाइलाइट किए गए लिंक टैब का चयन करें

3. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 की उत्तर कुंजी पीडीएफ पर क्लिक करें

4. स्क्रीन पर एक पीडीएफ प्रदर्शित होगा

5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

6. यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

भारतीय प्रशासनिक सेवा

इस साल, कुल 1,016 उम्मीदवारों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवा समूह 'ए' और समूह 'बी' सहित प्रतिष्ठित पदों के लिए अर्हता प्राप्त की है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी उपलब्ध करा दी गई है, आम चुनाव 2024 के कारण परीक्षा 25 मई से 16 जून, 2024 तक स्थगित कर दी गई है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट - upsc.gov.in से उत्तर कुंजी तक पहुंच और डाउनलोड कर सकते हैं।