CGBSE 10th, 12th Results 2024 : परिणाम देखने के लिए सीधा लिंक
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने आज यानी 9 मई को 2024 कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। नतीजों की घोषणा दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की गई। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर अपना CGBSE 10वीं, 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं।
एसएमएस माध्यम
कक्षा 10 की परीक्षाएं 2 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित की गई थीं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 1 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित की गई थीं। यदि आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक ट्रैफ़िक के कारण समस्या आती है, तो छात्र एसएमएस के माध्यम से भी अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणामों के साथ, बोर्ड अधिकारी टॉपर्स की सूची, समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत, लिंग-वार उत्तीर्ण प्रतिशत और कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के बारे में विवरण भी जारी करेंगे।
जीबीएसई परिणाम 2024 कैसे जांचें
सीजीबीएसई के नतीजे देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए और होम पेज पर “परीक्षा परिणाम” अनुभाग पर क्लिक करना चाहिए। वहां से, उन्हें अपनी कक्षा के आधार पर “वरिष्ठ माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2024” या “वार्षिक परीक्षा 2024” में से किसी एक का चयन करना चाहिए। संबंधित विषय का चयन करने के बाद, छात्रों को अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करना होगा।
सीजीबीएसई 10वीं, 12वीं परिणाम 2024
सीजीबीएसई मूल मार्कशीट लेने के लिए, छात्रों को परिणाम 2024 की घोषणा के कुछ दिनों बाद अपने संबंधित स्कूलों का दौरा करना होगा। बोर्ड परिणाम 2024 ऑनलाइन जांचने के लिए, छात्रों के पास अपना रोल कोड और रोल नंबर होना आवश्यक है।