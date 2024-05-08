CBSE कक्षा 10, 12 परिणाम 2024: 6 अंकों का डिजिलॉकर एक्सेस कोड जारी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 2024 की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे मई के दूसरे पखवाड़े में जारी करेगा। बोर्ड ने छात्रों को उनके शैक्षणिक दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्कूलों को DigiLocker Access Code प्रदान किए हैं।

स्कूलों को अपने डिजिलॉकर अकाउंट से 6 अंकों का डिजिलॉकर एक्सेस कोड डाउनलोड करना होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र डिजिलॉकर पर अपने रिजल्ट और अन्य आधिकारिक दस्तावेज देख सकेंगे।

सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं 2024 परिणाम: तिथि और समय

परिणाम 20 मई के बाद आने की उम्मीद है। छात्र अपना परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in, डिजिलॉकर, एसएमएस और उमंग ऐप के जरिए देख सकते हैं।

सीबीएसई बोर्ड परिणाम डिजीलॉकर कोड 2024 तक कैसे पहुँचें

cbse.digitallocker.gov.in पर जाएं। स्कूल लॉगिन: आवश्यक क्रेडेंशियल दर्ज करें और 'स्कूल के रूप में लॉगिन करें' चुनें। कोड डाउनलोड करें: विकल्पों में से 'एक्सेस कोड फ़ाइल डाउनलोड करें' चुनें। कक्षा 10 के लिए: 'कक्षा 10 के लिए एक्सेस कोड डाउनलोड करें' पर क्लिक करें। कक्षा 12 के लिए: 'कक्षा XII के लिए एक्सेस कोड डाउनलोड करें' पर क्लिक करें। एक बार डाउनलोड हो जाने पर, स्कूल एक्सेस कोड को छात्रों के साथ साझा कर सकते हैं। अपने नतीजों तक पहुँचने के लिए आपको डिजिलॉकर अकाउंट की ज़रूरत होगी। इसे बनाने का तरीका यहाँ बताया गया है। पने स्कूल से 6 अंकों का एक्सेस कोड प्राप्त करें। इसके लिए अपने स्कूल के प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क करें https://digilocker.gov.in पर जाएं या Google Play Store या Apple App Store से DigiLocker ऐप डाउनलोड करें। अपने स्कूल द्वारा दिया गया 6-अंकीय एक्सेस कोड दर्ज करें। यदि आपके एक्सेस कोड में केवल 5 अंक हैं, तो शुरुआत में एक शून्य जोड़कर इसे 6-अंकीय संख्या बना दें। सुनिश्चित करें कि डिजिलॉकर पर मौजूद विवरण आपके स्कूल रिकॉर्ड से मेल खाते हों

अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपको इस नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा; अपना फ़ोन सत्यापित करने और अपने खाते के सेटअप को प्रमाणित करने के लिए इस OTP को दर्ज करें। आपका मोबाइल नंबर सत्यापित होने के बाद, आपका डिजिलॉकर खाता सक्रिय हो जाएगा। परिणाम वाले दिन, अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉग इन करें और अपनी मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए शिक्षा दस्तावेज़ अनुभाग पर जाएँ। सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएँ 15 फरवरी से 13 मार्च, 2024 के बीच हुईं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएँ 15 फरवरी से 2 अप्रैल, 2024 के बीच हुईं। दोनों परीक्षाएँ एक ही पाली में आयोजित की गईं, जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलीं।

सीबीएसई 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2024: आधिकारिक वेबसाइटों की सूची

सीबीएसई.nic.in

सीबीएसई.gov.in

cbseresults.nic.in

results.cbse.nic.in

डिजिलॉकर.gov.in

results.gov.in

कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।