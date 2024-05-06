scorecardresearch
ICSE, ISC Results: लड़कियां फिर लड़कों से आगे, दसवीं कक्षा में कुल 99.47% बच्चे पास

आईसीएसई और आईएससी के नतीजों की घोषणा के बाद, सीआईएससीई छात्रों को पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करने की अनुमति देगा। पुनर्मूल्यांकन के लिए छात्रों को प्रति पेपर 1,000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा, जबकि पुनर्मूल्यांकन के लिए उन्हें प्रति पेपर 1,500 रुपये का भुगतान करना होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 6, 2024 14:39 IST
ISCE, ISC ने 6 मई को परिणाम घोषित कर दिए हैं
भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) ने 6 मई को ICSE और ISC के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल 99.47% बच्चे पास रहे हैं।

लड़कियों ने इस बार फिर से बाजी मारी है

लड़कियों ने 99.65% उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि लड़कों ने 99.31% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया। आईएससी में, लड़कियों ने फिर से 98.92% उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि लड़कों ने 97.53% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया।

10वीं की बोर्ड परीक्षा

इस साल 2,43,617 छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। पिछले साल 237,631 छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 98.94 प्रतिशत पास हुए थे।

लड़कियों की तुलना में लड़के ज़्यादा शामिल

आईएससी और आईसीएसई दोनों परीक्षाओं में लड़कियों की तुलना में लड़के ज़्यादा शामिल हुए। आईसीएसई 2024 परीक्षा में शामिल होने वाले 2,43,617 उम्मीदवारों में से 53.57% लड़के थे, जिनकी संख्या 1,30,506 थी, जबकि लड़कियों की संख्या 46.43% यानी 1,13,111 थी। आईएससी में कुल 99,901 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 52.82% यानी 52,765 लड़के थे, जबकि लड़कियों की संख्या 47,136 (47.18%) थी। बोर्ड ने परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सुधार परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं जुलाई में होंगी।

नतीजों की घोषणा के बाद

आईसीएसई और आईएससी के नतीजों की घोषणा के बाद, सीआईएससीई छात्रों को पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करने की अनुमति देगा। पुनर्मूल्यांकन के लिए छात्रों को प्रति पेपर 1,000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा, जबकि पुनर्मूल्यांकन के लिए उन्हें प्रति पेपर 1,500 रुपये का भुगतान करना होगा। इन प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने का विकल्प परिणाम घोषित होने के बाद परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 6, 2024