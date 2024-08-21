TRAI का नया शिकंजा, वक्त बेवक्त कॉल करने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर TRAI उठाने जा रही है ये कड़ा कदम !

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मंगलवार को टेलीमार्केट कंपनी पर शिकंजा कसने के साथ वक्त बेवक्त कॉल करके परेशान करने पर अपना रुख़ करते हुए दूरसंचार कंपनियों को मैसेजिंग सेवाओं का दुरुपयोग रोकने और कंज्यूमर का फ्रॉड से बचाने के लिए ज़रूरी उपाय करने का निर्देश दिया है।

advertisement

Also Read:Reliance Power के शेयर में धमाकेदार उछाल: अनिल अंबानी का स्टॉक रॉकेट की तरह बढ़ रहा है

टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI

टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने कहा कि सितंबर 1 से कभी दूरसंचार कंपनियों को URL,ओटीलिंक और उन बैंक के कॉल वाले संदेशों के प्रसारण को रोक दिया जाएगा। जिन्हें सेंडर द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं किया है।

Also Watch: RBI के नये निर्देश, आपका बैंक खाता आपका पैसा वरना हो सकती है जेल!!……

TRAI का महत्व्पूर्ण कदम

TRAI का यह कदम बहुत महत्व्पूर्ण भी है क्योंकि यह दूरसंचार कस्टमरो को प्रचार के लिए कॉल और मेसेज भेजने वाले अनाधिकृत टेलीमार्केटिंग कंपनी पर कठोर कार्यवाही की पहल की है। पिछले सप्ताह दूरसंचार कंपनी को निर्देश दिया कि वे स्पैम कॉल करने वाली ग़ैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग के कनेक्शन काट दे साथ उन्हें दो साल तक ब्लैक लिस्ट में शामिल करे।ये दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं को धोखा धड़ी से बचाने के लिए नया उपाय किए हैं जो लोगो को सभी गतिविधियों से बचा कर रखेगा। TRAI ने दूरसंचार कंपनियों को 140 शृंखला से शुरू होने वाले टेलीमार्केटिंग कॉल को 30 सितंबर, 2024 तक ऑनलाइन DLH प्लेटफ़ार्म पर ले जाने को कहा ताकि उन सभी पर सही नज़र रख सके साथ ही सेंडर सर्विस को एक महीने तक सस्पेंड कर दिया गया है।