TRAI का नया शिकंजा, वक्त बेवक्त कॉल करने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर TRAI उठाने जा रही है ये कड़ा कदम !

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मंगलवार को टेलीमार्केट कंपनी पर शिकंजा कसने के साथ वक्त बेवक्त कॉल करके परेशान करने पर अपना रुख़ करते हुए दूरसंचार कंपनियों को मैसेजिंग सेवाओं का दुरुपयोग रोकने और कंज्यूमर का फ्रॉड से बचाने के लिए ज़रूरी उपाय करने का निर्देश दिया है।

Adarsh Garg
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2024 13:14 IST
TRAI का नया शिकंजा,

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मंगलवार को टेलीमार्केट कंपनी पर शिकंजा कसने के साथ वक्त बेवक्त कॉल करके परेशान करने पर अपना रुख़ करते हुए दूरसंचार कंपनियों को मैसेजिंग सेवाओं का दुरुपयोग रोकने और कंज्यूमर का फ्रॉड से बचाने के लिए ज़रूरी उपाय करने का निर्देश दिया है।

टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI

टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने कहा कि सितंबर 1 से कभी दूरसंचार कंपनियों को URL,ओटीलिंक और उन बैंक के कॉल वाले संदेशों के प्रसारण को रोक दिया जाएगा। जिन्हें सेंडर द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं किया है। 

TRAI का महत्व्पूर्ण कदम 

TRAI का यह कदम बहुत महत्व्पूर्ण भी है क्योंकि यह दूरसंचार कस्टमरो को प्रचार के लिए कॉल और मेसेज भेजने वाले अनाधिकृत टेलीमार्केटिंग कंपनी पर कठोर कार्यवाही की पहल की है। पिछले सप्ताह दूरसंचार कंपनी को निर्देश दिया कि वे स्पैम कॉल करने वाली ग़ैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग के कनेक्शन काट दे साथ उन्हें दो साल तक ब्लैक लिस्ट में शामिल करे।ये दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं को धोखा धड़ी से बचाने के लिए नया उपाय किए हैं जो लोगो को सभी गतिविधियों से बचा कर रखेगा। TRAI ने दूरसंचार कंपनियों को 140 शृंखला से शुरू होने वाले टेलीमार्केटिंग कॉल को 30 सितंबर, 2024  तक ऑनलाइन DLH प्लेटफ़ार्म पर ले जाने को कहा ताकि उन सभी पर सही नज़र रख सके साथ ही सेंडर सर्विस को एक महीने तक सस्पेंड कर दिया गया है।

