Reliance Power के शेयर में धमाकेदार उछाल: अनिल अंबानी का स्टॉक रॉकेट की तरह बढ़ रहा है

Reliance Power के शेयर में धमाकेदार उछाल: अनिल अंबानी का स्टॉक रॉकेट की तरह बढ़ रहा है

अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Power का शेयर इन दिनों काफी तेजी से बढ़ते नजर आ रहा है। साथ ही लगातार तीन कारोबारी दिनों से इसके स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, और इसका मूल्य लगभग 16% तक उछल चुका है।

New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2024 11:55 IST
Reliance Power के शेयर में धमाकेदार उछाल
Reliance Power के शेयर में धमाकेदार उछाल

अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Power का शेयर इन दिनों काफी तेजी से बढ़ते नजर आ रहा है। साथ ही लगातार तीन कारोबारी दिनों से इसके स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, और इसका मूल्य लगभग 16% तक उछल चुका है। मंगलवार को भी इस शेयर ने अपर सर्किट को छू लिया और 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर के नजदीक पहुंच गया। 

बाजार में तेजी से उछाल देखने को मिला 

मंगलवार के दिन शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज(BSE) का प्रमुख इंडेक्स, सेंसेक्स, 378.18 अंकों की बढ़त के साथ 80,802.86 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 126.20 अंकों की वृद्धि के साथ 24,698.85 पर समाप्त हुआ। इसी बीच देखा गया कि रिलायंस पावर के शेयर ने भी शानदार प्रदर्शन करने के साथ 34.42 रुपये पर क्लोज हुआ। जो अपर सर्किट को छुते नजर आया है।

लगातार तीन दिन का अपर सर्किट

रिलायंस पावर के शेयर ने पिछले तीन कारोबारी दिनों में लगातार अपर सर्किट को छू लिया है, जिससे इसकी कुल वृद्धि 15.72% तक पहुंच गई है। इस तेजी का असर कंपनी के मार्केट कैप पर भी पड़ा है, जो बढ़कर 13,830 करोड़ रुपये हो गया है। इसके 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 34.54 रुपये और न्यूनतम स्तर 15.55 रुपये रहा है।
 
तेजी की वजह

रिलायंस पावर के शेयर में आई इस अचानक तेजी की कारण हाल ही में आई खबर बताई जा रही है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर ने नागपुर में स्थित एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए बातचीत शुरू की है, जो फिलहाल अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के ओनरशिप में है। इस खबर ने रिलायंस पावर के शेयर को एक नई ऊँचाई पर पहुंचा दिया है।

विशेषज्ञों की राय के अनुसार

WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रैटेजी के डायरेक्टर क्रांति बाथिनी का कहना है कि रिपोर्ट के आने के बाद से शेयर में यह हलचल देखने को मिली है। एंजेल वन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ओशो कृष्ण ने भी कहा है कि हाल के दिनों में रिलायंस पावर के शेयर में काफी तेजी देखने को मिली है और यह आने वाले दिनों में 42-45 रुपये के दायरे में जा सकता है। वहीं, रेलिगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह ने अनुमान लगाया है कि यह शेयर 38 रुपये के ऊपर के टारगेट को छू सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
