अर्थव्यवस्था'एलोन मस्क को कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए'- भाविश अग्रवाल

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 20, 2024 20:47 IST
'एलोन मस्क और भाविश अग्रवाल
'एलोन मस्क और भाविश अग्रवाल

ओला के संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल ने एलोन मस्क के साथ तुलना को बेमानी बताते हुए कहा,  "आप जानते हैं, मैं बस वही हूँ जो मैं हूँ। मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, और वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम सभी आदर्श मानते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि वह उन्हीं व्यवसायों में क्यों उतर रहे हैं जिनमें मैं हूँ। शायद उन्हें बदलाव के लिए कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। " उन्होंने आगे कहा, "मैंने  Krutrim की शुरुआत उनके AI वेंचर को लॉन्च करने से पहले की थी।"

चमड़े की जैकेट की तुलना में कुर्ता-पायजामा पहनना पसंद करते हैं

इसके अलावा, बड़ी टेक दिग्गजों के शीर्ष पर बैठे अन्य अरबपतियों के साथ तुलना करते हुए अग्रवाल ने कहा, "हम किसी भी दिन चमड़े की जैकेट की तुलना में कुर्ता-पायजामा पहनना पसंद करते हैं। अगर सिलिकॉन वैली में लोग चमड़े की जैकेट और काली पोलो टी-शर्ट पहन सकते हैं, तो हम कुर्ता क्यों नहीं पहन सकते और लंबे बाल क्यों नहीं रख सकते?" अग्रवाल ने यह भी कहा, "टेस्ला पश्चिम के लिए है, ओला बाकी के लिए है।"  अब क्रुट्रिम के साथ, जो हमारी सबसे हालिया कंपनी है, जो सिर्फ आठ महीने पुरानी है, अवसर और महत्वाकांक्षा भारत की एआई टेक्स्ट तकनीक बनाने की है। 

भारत में कोई ईवी बाजार नहीं

उन्होंने भारत में ओला के निर्माण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बात की, जब लोगों ने उनसे कहा कि भारत में कोई ईवी बाजार नहीं है और उन्हें बताया कि वे विनिर्माण बाजार में भी नहीं उतर सकते। उन्होंने कहा, "एक तरह से, अगर किसी व्यवसाय के संस्थापक सिद्धांत ठोस हैं और आपके इरादे सच्चे हैं, तो आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। मेरे और ओला के लिए, हमारा ध्यान हमेशा भारत के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण को जब्त करने पर रहा है। हम अपने जीवन के सबसे रोमांचक समय में रह रहे हैं, जहाँ भारत बढ़ रहा है, और भविष्य भारतीयों द्वारा आकार दिया जाएगा। दुनिया की 20 प्रतिशत वृद्धि यहाँ हो रही है और वैश्विक युवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में है, हमारा देश तेजी से वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने के लिए तैयार है।"

