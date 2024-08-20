BT India@100: ओला कैब्स मेरा 'पहला प्यार' है: ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने समूह के भव्य दृष्टिकोण के बारे में बताया

िजनेस टुडे के 'इंडिया एट 100' कार्यक्रम में ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कंपनी के साथ अपने सफ़र के बारे में खुलकर बात की और इसके भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया। भाविष अग्रवाल ने ओला कैब्स को अपना "पहला प्यार" बताया और बताया कि कैसे कंपनी एक राइड-हेलिंग सेवा से बढ़कर एक विविध समूह में बदल गई है, जिसमें ओला कंज्यूमर (पूर्व में ओला कैब्स), ओला इलेक्ट्रिक और क्रुट्रिम एआई सहित कई उद्यम शामिल हैं।

जब उनसे पूछा गया कि उनका उद्यम एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा, तो अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि ओला अब केवल राइड-हेलिंग सेवा नहीं है, बल्कि कंपनियों का एक समूह है, जिनमें से प्रत्येक का अपना दृष्टिकोण है। हालाँकि ओला कैब्स के साथ उनका भावनात्मक लगाव अभी भी मजबूत है, उन्होंने बताया कि व्यवसाय की स्वाभाविक प्रगति ने ओला इलेक्ट्रिक जैसे नए उपक्रमों के निर्माण को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

सार्वजनिक बाजार में जिम्मेदारी का भार

अब जबकि ओला सार्वजनिक बाज़ार में है, अग्रवाल ने इसके साथ आने वाली बढ़ी हुई जांच और जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "हम भारत के आम आदमी के पैसे को संभाल रहे हैं," उन्होंने अतिरिक्त सतर्क रहने और ऐसे निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया जो दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बदलाव ने उन्हें दीर्घकालिक रणनीतिक दांव के साथ तत्काल प्रदर्शन को संतुलित करने की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूक बना दिया है।

भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना

अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया, इसे एक ऐसी कंपनी के रूप में स्थापित किया जो व्यापक वैश्विक बाजार की सेवा करती है, टेस्ला जैसी कंपनियों के विपरीत, जो उनका मानना है कि पश्चिम में धनी लोगों की सेवा करने पर केंद्रित हैं। "टेस्ला 1 बिलियन अमीर लोगों के लिए निर्माण करती है।" अग्रवाल ने दावा किया कि ओला इलेक्ट्रिक बाकी लोगों के लिए निर्माण कर रही है, उन्होंने भारत को ईवी क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

क्रुट्रिम के साथ एआई में प्रवेश

इलेक्ट्रिक वाहनों से आगे बढ़ते हुए अग्रवाल ने ओला के नए उद्यम क्रुट्रिम के बारे में बात की, जो भारत में अत्याधुनिक एआई तकनीक स्टैक बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने 30 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक तकनीकी उद्योग के भीतर बड़े अवसर पर प्रकाश डाला, लेकिन डेटा उपनिवेशवाद के जोखिमों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, "हम दुनिया का 20 प्रतिशत डेटा बनाते हैं, लेकिन भारत में केवल 10 प्रतिशत ही बचता है।" उन्होंने कच्चे डेटा को केवल संसाधित जानकारी वापस खरीदने के लिए निर्यात करने की वर्तमान प्रवृत्ति के खिलाफ चेतावनी देते हुए इसे भारत के संसाधनों के औपनिवेशिक शोषण के समान बताया।

