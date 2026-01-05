Mutual Funds: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने भारत के लार्ज-कैप इक्विटी सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई है। बड़ा साइज, सख्त निवेश अनुशासन और क्वालिटी शेयरों पर फोकस की वजह से यह फंड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। करीब 782 अरब रुपये की एसेट्स के साथ यह देश के सबसे बड़े एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज-कैप फंड्स में शामिल है।

जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ यह फंड इंडिया लार्ज-कैप कैटेगरी में काम करता है। इसे Morningstar की ओर से फाइव-स्टार रेटिंग और गोल्ड एनालिस्ट रेटिंग मिली है, जो इसके निवेश प्रोसेस और लंबी अवधि की क्षमता पर भरोसा दिखाती है। फंड का नेट एक्सपेंस रेशियो 0.89 फीसदी है और न्यूनतम निवेश सिर्फ 100 रुपये से शुरू हो जाता है, जिससे रिटेल निवेशकों के लिए यह आसान विकल्प बनता है।

फंड की रणनीति बेंचमार्क को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके सेक्टर वेट्स काफी हद तक Nifty 100 Index के अनुरूप रहते हैं। फंड बड़े सेक्टर दांव लगाने के बजाय हर सेक्टर की मजबूत कंपनियों को चुनने पर जोर देता है। स्टॉक सिलेक्शन में फ्री कैश फ्लो, प्राइस-टू-बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे पैमानों का इस्तेमाल होता है। वैल्यूएशन आकर्षक हो तो फंड कुछ मामलों में लचीलापन भी दिखाता है।

सितंबर 2018 से इस फंड को अनीश तवाकले मैनेज कर रहे हैं, जबकि वैभव दुसाद को-मैनेजर हैं। तवाकले के पास करीब तीन दशक का निवेश अनुभव है और उन्हें ICICI Prudential Mutual Fund की मजबूत रिसर्च टीम का सपोर्ट मिलता है। यही स्थिरता अलग-अलग मार्केट साइकल में रणनीति को लगातार लागू करने में मदद करती है।

पोर्टफोलियो में 80-90 फीसदी निवेश लार्ज-कैप शेयरों में रहता है, जो आमतौर पर 75-85 होल्डिंग्स में फैला होता है। टॉप 10 शेयर करीब 55 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं, जिनमें HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, Larsen & Toubro और Bharti Airtel शामिल हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे बड़ा सेक्टर है, जिससे पोर्टफोलियो संतुलित बना रहता है।

परफॉर्मेंस के लिहाज से फंड ने एक, तीन और पांच साल की अवधि में फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टाइल रिटर्न दिए हैं। लंबे समय में इसने बेंचमार्क से बेहतर नतीजे दिखाए हैं। कुल मिलाकर, यह फंड स्थिर ग्रोथ चाहने वाले निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद कोर लार्ज-कैप विकल्प बनकर उभरता है।