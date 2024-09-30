scorecardresearch
अब आसमान से ही काटे जा रहे हैं गाड़ियों के चालान!

बदलते युग में जिस तेजी से टेक्नॉलॉजी का विस्तार हो रहा है। बदलते वक्त के साथ अब जयपुर पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है... अब तक पुलिस महकमा अपने जवानों के जरिए ही कानून और यातायात व्यवस्था संभाल रहा था लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए आसमान से शहर भर में ना सिर्फ नजर रख रही है बल्कि आसमान से ही गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2024 17:05 IST

कानून व्यवस्था में ड्रोन कैमरों की मदद

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पहले कानून व्यवस्था में ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही थी लेकिन अब यातायात व्यवस्था में भी ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है....ड्रोन कैमरे के जरिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी एक जगह बैठे-बैठे ही शहरभर में सड़कों पर दौड़ते वाहनों के साथ ही यातायात व्यवस्था की पल-पल की अपडेट ले रहे है। पुलिस का मानना है कि ड्रोन के आ जाने से ना सिर्फ यातायात को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी...बल्कि पुलिसकर्मियों पर भी का का बोझ कम होगा।

जयपुर के ट्रैफिक कंट्रोल रूम से उड़ाए जा रहे ड्रोन कैमरे 5 किलोमीटर के दायरे में सड़कों की सीधी तस्वीरें पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा रहा है... खास बात ये है कि ये स्वदेशी ड्रोन है...

ड्रोन की कीमत

इन ड्रोन की कीमत करीब 25 लाख रुपए है....इन्हें लगातार 1 घंटे तक आसमान में बिना रुके उड़ाया जा सकता है....और ये 1500 फीट की ऊंचाई तक कवर कर रहा है....वही तकनीकी खराबी होने पर अपने आप ही ड्रॉप पॉइंट पर ये ड्रोन वापस भी आ जाता है....यही नहीं ड्रोन के ऊपर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है...ये कैमरा 5 किलोमीटर दूर तक गाड़ी के नंबर एक दम साफ कैप्चर कर सकता है।

आने वाले दिनों में शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्रोन कैमरा ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी कारगर साबित होगा,हालांकि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में ड्रोन उड़ाए जा रहें है...लेकिन जल्द ही सफल रहा तो सरकार को प्रस्ताव भेज इसे लागू भी किया जा सकता है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 30, 2024