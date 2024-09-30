किन स्टेशनों पर मिलेगा Zomato से ऑर्डर? देखिए लिस्ट

ट्रेन से यात्रा करते समय अक्सर यह चिंता होती है कि सफर के दौरान खाने की व्यवस्था कैसी होगी। लेकिन अब इस समस्या का समाधान रेलवे ने कर दिया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने फूड डिलीवरी कंपनी Zomato के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत यात्री अब ट्रेन में अपनी सीट पर बैठे-बैठे जोमैटो से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकेंगे।

सफर के दौरान खाने की चिंता अब खत्म

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो गए हैं, चाहे वे घर पर हों या यात्रा कर रहे हों, वे हेल्दी फूड ही चाहते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए IRCTC ने Zomato के साथ मिलकर यह सुविधा प्रदान की है। अब यात्री सफर के दौरान भी आसानी से मनचाहा खाना ऑर्डर कर सकेंगे। इस सेवा का फायदा लंबी दूरी के यात्रियों को भी मिलेगा, जो ट्रेनों में सफर के दौरान ताजे और स्वच्छ भोजन की तलाश करते हैं।

100 से ज्यादा स्टेशनों पर उपलब्ध है Zomato की सुविधा

Zomato के सीईओ दीपिंदर गोयल के अनुसार, Zomato अब 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर अपनी सेवाएं दे रहा है। यात्रियों को उनके कोच तक खाना पहुंचाने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी मजबूत की गई है। गोयल ने बताया कि Zomato पहले ही ट्रेनों में 10 लाख से अधिक ऑर्डर पूरे कर चुका है। IRCTC ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि हम यात्रियों को क्वालिटी फूड देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस साझेदारी के जरिए यात्रियों को बेहतरीन अनुभव देने की कोशिश कर रहे हैं।

इससे पहले भी हुई थी साझेदारी

Zomato पहले से ही 88 शहरों में ट्रेन यात्रियों को खाना डिलीवर कर रहा है। 2023 में Zomato ने IRCTC के साथ एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, और वाराणसी जैसे पांच प्रमुख स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की गई थी। इसके बाद इसे अन्य शहरों जैसे अहमदाबाद, नागपुर, गोवा, भोपाल, और सूरत तक बढ़ाया गया।

कैसे करें Zomato से ऑर्डर?

अब 2024 की नई साझेदारी के तहत यात्री Zomato की ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर ट्रेनों में खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए यात्रियों को अपना PNR नंबर दर्ज करना होगा और वे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। IRCTC और Zomato की इस पहल से यात्रियों को सफर के दौरान अच्छा और स्वच्छ भोजन आसानी से मिलेगा।



