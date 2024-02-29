TMC Leader Sheikh Shahjahan को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
53 वर्षीय तृणमूल नेता को 55 दिनों की फरारी के बाद उत्तर 24 परगना के मिनाखान इलाके से उठाया गया था, जहां वह अपने सहयोगियों के साथ छिपा हुआ था। उन्हें करीब साढ़े दस बजे बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया और 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
पश्चिम बंगाल के Sandeshkhali में कई महिलाओं द्वारा यौन हिंसा और जमीन हड़पने के आरोपी TMC Leader Sheikh Shahjahan को गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 53 वर्षीय तृणमूल नेता को 55 दिनों की फरारी के बाद उत्तर 24 परगना के मिनाखान इलाके से उठाया गया था, जहां वह अपने सहयोगियों के साथ छिपा हुआ था। उन्हें करीब साढ़े दस बजे बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया और 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
Also Read: Sandeshkhali में TMC नेता Ajit Maiti के ऊपर महिलाओं का हमला, झाड़ू - चप्पलों से पीटा
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुप्रतिम सरकार ने कहा कि उन्हें 5 जनवरी को छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया है।