Delhi - NCR के 100 स्कूलों में बम होने की धमकी, बम स्क्वॉड-पुलिस टीमें स्कूलों में पहुंचीं, स्कूलों को कराया खाली

Delhi - NCR के करीब 100 स्कूलों में बम रखा होने की धमकी भेजी गई है। Delhi Police के मुताबिक, ये धमकी एक ही ई-मेल से भेजी गई है। ये ई-मेल आज सुबह 6 बजे भेजा गया है। सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई हैं। बम की तलाशी की जा रही है। साथ ही ईमेल भेजने वाले का भी पता लगाया जा रहा है।

10 स्कूलों को भेजा मेल

DPS द्वारका, DPS वसंत कुंज, DPS नोएडा, DPS रोहिणी, ग्रीन वैली नजफगढ़, DAV पीतमपुरा, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार, संस्कृति स्कूल, DAV साउथ वेस्ट और एमिटी साकेत के नाम सामने आए हैं। एक मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 100 स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजा गया है। कुछ रिपोर्ट्स में 50 स्कूलों का जिक्र है।

अब तक क्या एक्शन हुआ?

. धमकी मिलने के बाद स्कूलों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

. पुलिस की साइबर सेल ने मेल को ट्रैक करने के लिए टीमें लगाईं।

. धमकी के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू कर दिए गए हैं।

. स्कूलों को खाली करा लिया गया है, बच्चों को घर भेज दिया गया है।

.अभी तक टीमों को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

मेल किसने कहां से भेजा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक पुलिस को यही पता लगा है कि धमकी वाला मेल देश के ही किसी हिस्से से स्कूलों को भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन ने पेरेंट्स को परेशान नहीं होने की सलाह दी। बताया कि सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

स्कूल बोले- हम रिस्क नहीं ले सकते थे, बच्चों को वापस भेजा

कई स्कूलों के प्रिंसिपल सहित स्कूल प्रबंधक ने बताया की हमें मेल मिला। हम जोखिम नहीं ले सकते थे। हमने पुलिस को सूचना दी। पेरेंट्स को भी जानकारी दी गई। जो स्टूडेंट्स स्कूल आए थे, उन्हें वापस भेज दिया गया। जो रास्ते में थे या नहीं आए, उन्हें में आने से मना कर दिया गया है।

पेरेंट्स ने बताया- बस स्टॉप पर मैसेज आया, छुट्टी है

कई पेरेंट्स ने बतया की किसी को बस स्टॉप पर जब स्कूल बस आई तो हमें मैसेज मिला और कुछ बच्चे जब घर से निकल रहे थे तब उन्हें पता चला की आज छुट्टी है। हमें शुरू में तो जानकारी नहीं थी, बाद में हमें पता चला बम की धमकी मिली है। पिछले साल भी डीपीएस मथुरा रोड में बम की धमकी मिली थी। बाद में ये झूठी धमकी निकली।

दिल्ली पुलिस ने कहा- हमारी कोशिश, कोई घबराए ना

दिल्ली पुलिस के डीसीपी रोहित मीणा ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि पेरेंट्स घबराए नहीं। हमारी प्राथमिकता स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा है। हमने पेरेंट्स से बात भी की है। ACP (लॉ एंड ऑर्डर) शिवहरि मीना ने बताया- DPS नोएडा में बम की धमकी के बारे में ईमेल के जरिए सूचना मिली थी। नोएडा पुलिस, फायर टेंडर और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर मौजूद हैं। छात्रों को घर वापस भेज दिया गया है। जांच चल रही है। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है।

दिल्ली में पिछले साल 4 स्कूलों को धमकी मिली थी

दिल्ली में पिछले साल चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। 16 मई 2023 को दिल्ली के साकेत में एक स्कूल को बम की धमकी से जुड़ा एक ई-मेल मिला था। इसके पहले 12 मई 2023 को दिल्ली के सादिक नगर के इंडियन पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह भी धमकी स्कूल के ई-मेल पर आई थी। इसके बाद 25 अप्रैल 2023 को दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित DPS स्कूल में ई-मेल के जरिए बम रखने की सूचना मिली थी। 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली के सादिक नगर में द इंडियन स्कूल को भी एक धमकी भरा ई-मेल मिला। ये सभी धमकियां अफवाह साबित हुईं।