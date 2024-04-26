Delhi Airport Pilot: एयरपोर्ट पर पकड़ा गया फर्जी पायलट, पहन रखी थी सिंगापुर एयरलाइंस की वर्दी

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Indira Gandhi International Airport) पर एक अजीबोगरीब वाकया हो गया है।एयरपोर्ट पर एक फर्जी पॉयलट पकड़ा गया है। दरअसल, एक शख्स पायलट जैसी ड्रेस में एयरपोर्ट पर घूम रहा था। जब अधिकारियों को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने पूछताछ की। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल CISF ने फर्जी पायलट को Delhi Police के हवाले कर दिया है। आरोपी यूपी के गौतमबुद्ध नगर का रहने वाला है।

एयरपोर्ट स्काईवॉक

जानकारी के अनुसार, 25 अप्रैल को एयरपोर्ट स्काईवॉक के पास एक शख्स पायलट की यूनिफॉर्म में टहलता हुआ नजर आया। इसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो सिंगापुर एयरलाइंस (Singapore Airlines) में पायलट है। उसके गले में एक आईडी कार्ड (ID Card) भी लटका हुआ था।

आरोपी की पहचान

आरोपी की पहचान 24 साल के Sangeet Singh के तौर पर हुई है, जो गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है। आरोपी ने बिजनेस कार्ड मेकर ऐप से सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट का फर्जी आईडी कार्ड बना लिया था। इसके बाद उसने द्वारका इलाके से पायलट की यूनिफॉर्म खरीदी थी।

मामले की जांच

जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि आरोपी संगीत सिंह ने साल 2020 में मुंबई से 1 साल का एविएशन हॉस्पिटेलिटी कोर्स किया था। वो अपने परिवार से भी झूठ बोलता रहा। वो घरवालों को बताता रहा कि वो एक पायलट है। आईडी कार्ड की जांच की गई तो वह नकली पाया गया। जांच से पता चला कि उसने एक ऑनलाइन ऐप बिजनेस कार्ड मेकर से जाली आईडी बनाई थ। इसके अलावा उसने सेक्टर 9 द्वारका नई दिल्ली से वर्दी खरीदी थी। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल CISF ने फर्जी पायलट को पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।