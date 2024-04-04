Summer Special Trains In June: यूपी-बिहार से महाराष्ट्र तक चलेंगी समर स्पेशल ट्रेनें

Indian Railways से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते है। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर यात्रियों की भीड़ देखने को मिल जाती है। ऐसे में रेलवे जरूरत के अनुसार अलग-अलग रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चलाता है। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, रेलवे उसके लिए यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों के पूरे शेड्यूल की जानकारी देता है। इसी कड़ी में अब, मध्य रेल द्वारा अप्रैल से जून के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़िया चलाने का फैसला लिया गया है।

आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी

Central Railway ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि Bihar-UP से Maharashtra के बीच 26 ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़िया चलाई जाएंगी। रेलवे ने अपने एक्स हैंडल पर इन ट्रेनों के शेड्यूल की भी जानकारी दी है। मध्य रेलवे के ट्वीट के मुताबिक, आप्रैल से जून के बीच पुणे और गोरखपुर, पुणे और दानापुर , लोकमान्य तिलक टर्मिनस और समस्तीपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस और प्रयागराज और लोकमान्य तिलक टर्मिनस और बनारस के बीच गाड़ी चलाने का फैसला लिया गया है। पुणे से गोरखुर के बीच ट्रेन: एक्स हैंडल के मुताबिक, 05 अप्रैल से 28 जून के बीच गाड़ी संख्या 01431 पुणे से गोरखपुर और गाड़ी संख्या 01432 गोरखपुर से पुणे के बीच चलाई जाएगी। टिकटें सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन



पुणे और दानापुर से भी रेलवे द्वारा 26 एसी ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। गाड़ी संख्या 01105 पुणे से दानापुर और गाड़ी संख्या 01106 दानापुर से पुणे के बीच चलाई जाएगी। अगर आप इन ट्रेनों में टिकट बुक कराना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी की आधिकारिक साइट irctc.co.in पर जाकर टिकट बुक करा सकते हैं।