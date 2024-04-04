Weather Update: Delhi-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी की ये चेतावनी

scorecardresearch
स्काईमेट वेदर' के मुताबिक गुरुवार से अगले तीन दिन तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नॉर्थ-ईस्ट की बात करें तो अगले 4 से 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 4, 2024 12:31 IST
IMD के मुताबिक अगले 48 घंटों में देश के अलग-अलग हिस्सों में हीटवेव की स्थिति रहने की संभावना है
सर्दी हो, बसंत हो या गर्मी बीते कुछ सालों के ट्रेंड की तरह 2024 में भी मौसम अजब-गजब रंग दिखा रहा है। Delhi में गर्मी बढ़ रही है फिर भी हाल फिलहाल राहत है। बुधवार की बात करें तो कल अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस था जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 48 घंटों में देश के अलग-अलग हिस्सों में हीटवेव की स्थिति रहने की संभावना है। खासकर झारखंड और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हीटवेव चलने की संभावना है। इस समर सीजन में गर्मी बढ़ने की सबसे अधिक आशंका देश के 85 फीसदी हिस्से में जताई जा रही है। 

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

दक्षिणी तमिलनाडु से पूर्वी विदर्भ तक आंतरिक कर्नाटक होते हुए विदर्भ तक ट्रफ/हवा का विच्छेदन बना हुआ है। 5 अप्रैल से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इस बार राजधानी दिल्ली में 5 अप्रैल को मामूली बूंदाबांदी हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 18 डिग्री तक रह सकता है। 

11 अप्रैल से होगी मुश्किल?

दिल्ली-एनसीआर में पारा लगातार चढ़ रहा है। हालांकि बीते दो दिन से गर्मी में कुछ राहत है। मौसम की गतिविधियों की वजह से 10 अप्रैल तक राहत बनी रहेगी। हालांकि इस बीच भी राजधानी दिल्ली के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री का इजाफा संभव है। 11 अप्रैल से गर्मी एक बार फिर अपना तेवर दिखा सकती है। 

आज बारिश की चेतावनी

'स्काईमेट वेदर' के मुताबिक गुरुवार से अगले तीन दिन तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नॉर्थ-ईस्ट की बात करें तो अगले 4 से 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। आज केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। मौसम विभाग के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक, 'देश भर में अप्रैल के महीने में सामान्य बारिश होने की भी उम्मीद है। इस साल भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है।'

