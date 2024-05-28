हरियाणा में इस तारीख से पड़ गई गर्मियों की छुट्टियां
हाल के दिनों में हरियाणा में भीषण गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहले स्कूलों को 1 से 30 जून तक बंद रखने का कार्यक्रम था। हालांकि, राज्य में भीषण गर्मी के कारण छुट्टियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
हरियाणा सरकार ने मंगलवार से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू करने की घोषणा की है।
स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों में अब मंगलवार से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहले स्कूलों को 1 से 30 जून तक बंद रखने का कार्यक्रम था। हालांकि, राज्य में भीषण गर्मी के कारण छुट्टियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
Also Read: Weekend Getaways from Delhi: गर्मी की छुट्टियाँ को घर बैठकर क्यों करना है बर्बाद??जब कम खर्च में परिवार संग जा सकते हैं सैर पर!!
हरियाणा में भीषण गर्मी
हाल के दिनों में हरियाणा में भीषण गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को नए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।