Newsभारतहरियाणा में इस तारीख से पड़ गई गर्मियों की छुट्टियां

हरियाणा में इस तारीख से पड़ गई गर्मियों की छुट्टियां

हाल के दिनों में हरियाणा में भीषण गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहले स्कूलों को 1 से 30 जून तक बंद रखने का कार्यक्रम था। हालांकि, राज्य में भीषण गर्मी के कारण छुट्टियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 28, 2024 12:30 IST
राज्य में भीषण गर्मी के कारण छुट्टियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
राज्य में भीषण गर्मी के कारण छुट्टियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

हरियाणा सरकार ने मंगलवार से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू करने की घोषणा की है।
 स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों में अब मंगलवार से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहले स्कूलों को 1 से 30 जून तक बंद रखने का कार्यक्रम था। हालांकि, राज्य में भीषण गर्मी के कारण छुट्टियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

हरियाणा में भीषण गर्मी

हाल के दिनों में हरियाणा में भीषण गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को नए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 

