Weekend Getaways from Delhi: गर्मी की छुट्टियाँ को घर बैठकर क्यों करना है बर्बाद??जब कम खर्च में परिवार संग जा सकते हैं सैर पर!!

गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आप भी चाहते होंगे कि इस बार कहां जाए जाए। तो हर बार क्यों भेजें बच्चों को नानीघर या मौसीघर जब बच्चों के साथ पूरा परिवार जा सकता है छुट्टियाँ मनाने, मौज-मस्ती करने। अब जब गर्मी बढ़ती ही जा रही है तो जगह भी ऐसी होनी चाहिए जहां वातावरण ठंडा और शांत हों, जहां और कुछ नहीं बस सुकून हो।

तो जानिए ऐसी चार जगह जहां ना सिर्फ़ गर्मी कम है बल्कि यहाँ जाने और रहने का खर्च भी कम है।

1: ऋषिकेश -

ऋषिकेश एक धार्मिक स्थल है जहां आप अपने परिवार संग ख़ुद को धर्म से जोड़ कर योग व मंत्र और जाँप कर स्ट्रेस को भी दूर कर सकते हैं। यहाँ रहना और खाना दोनों ही बेहद सस्ते हैं। यहाँ आप आश्रम में ठहर सकते हैं और सादा भोजन का आनंद उठा सकते हैं साथ ही यहाँ के बहतरीन रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग को भी एक्स्प्लोर कर सकते हैं।

2: मोरनी हिल्स -

मोरनी हिल्स हरियाणा के नज़दीक और पंचकुला से 35किमी दूर बसा एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां दूर-दूर से लोग ट्रैकिंग करने आते हैं। यह भी एक ठंडी जगह है जहाँ आप गर्मी से राहत पा सकते हैं। यहाँ आना भी आसान है जैसे आप हवाई जहाज़, सड़क द्वारा कार,बस,ट्रेन से आ सकते हैं और अपने परिवार सांग कम छुट्टी में ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं।

3: कसौली -

कसौली एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसकी खोज अंग्रेजों ने की थी। कसौली एक ऐसा पहाड़ी इलाक़ा है जो दिल्ली से क़रीब 260 किमी दूर है जहां जाना है बहुत आसान और सस्ता। यहाँ आप टॉय ट्रेन, कैंपिंग, पक्षियों को देख आनंद उठा सकते हैं और यदि आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो आप यहाँ की वादियों और नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए प्रकृति की सैर भी कर सकते हैं।

4: परवाणु हिल स्टेशन :

नेचर और एडवेंचर के प्रेमी परवाणु हिल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। परवाणु क़रीब 30किमी दूर है चंडीगढ़ से और यहाँ जाने के लिए आप हवाई, सड़क या ट्रेन की सहायता ले सकते हैं। यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां भीड़ कम होने के कारण बेहद सुकून की अनुभूति होती है साथ ही यहाँ रहना और खाना-पीना भी काफ़ी सस्ता है। आप यहाँ रोपवे, ट्रैकिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, सनसेट और सनराइज का मज़ा बटोर सकते हैं।