Nainital Fees: टिफिन टॉप और चाइना पीक में लगेगी एंट्री फीस

उत्तराखंड वन विभाग ने नैनीताल जिले में दो इको-पर्यटन स्थलों 'टिफिन टॉप' और 'चाइना पीक' में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगा दिया है। नैनीताल प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) चन्द्रशेखर जोशी कहा कि विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अपने स्वच्छता प्रयासों को वित्तपोषित करने के लिए इस शुल्क लागू किया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 27, 2024 18:04 IST
देश में एक तरफ देश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके बाद लोग गर्मी से निजात पाने के लिए मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिन पर्यटकों की खासी चहल-पहल है। पर्यटकों की बढ़ती तादाद और ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के दौरान फैल रही गंदगी को देखते हुए उत्तराखंड वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।

'टिफिन टॉप' और 'चाइना पीक'

उत्तराखंड वन विभाग ने नैनीताल जिले में दो इको-पर्यटन स्थलों 'टिफिन टॉप' और 'चाइना पीक' में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगा दिया है। नैनीताल प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) चन्द्रशेखर जोशी कहा कि विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अपने स्वच्छता प्रयासों को वित्तपोषित करने के लिए इस शुल्क लागू किया है। पीटीआई से बात करते हुए जोशी ने बताया, "लोगों ने इन क्षेत्रों में अपशिष्ट प्लास्टिक सहित कचरे के बारे में शिकायत की है। हालांकि, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव और नैनीताल निवासी इंदु पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि शुल्क लगाने का कदम खीझ पैदा करने वाला है जो प्रकृति प्रेमियों को इन साइटों पर जाने से हतोत्साहित करेगा। पांडे ने बताया कि वह जब भी नैनीताल में होते हैं, इन स्थानों की ट्रैकिंग पर जाते हैं ।

स्थानों की ट्रैकिंग

प्रशासन के इस कदम के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने कहा कि वह इस मुद्दे पर राज्य सरकार के अधिकारियों से बात करेंगे। पांडे ने दावा किया कि बहुत कम लोग इन जगहों पर जाते हैं, खासकर 'चाइना पीक' क्योंकि ऊंची चोटी तक का ट्रैक बहुत कठिन है. उन्होंने कहा कि तीन प्रवेश द्वारों पर तीन कर्मचारी टिकट बेच रहे हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 27, 2024