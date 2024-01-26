Steelbird ने 'जय श्रीराम' एडिशन हेलमेट लॉन्च किया , MD बोले- ये केवल प्रोडक्ट नहीं, हमारी संस्कृति का प्रतीक

स्टीलबर्ड हाई टेक इंडिया लिमिटेड ने अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के सम्मान में 'जय श्रीराम' स्पेशल एडिशन हेलमेट लॉन्च किया है। SBH-34 एडीशन हेलमेट पर राम मंदिर, राम नाम के झंडे और भगवान राम की धनुष-बाण वाली तस्वीर उकेरीं गईं है। कंपनी ने हेलमेट को दो कलर ऑप्शन में मार्केट में उतारा है। इसमें ग्लोसी-ऑरेंज कलर वाले बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर से तस्वीरें उकेरीं हैं। वहीं दूसरे ऑप्शन में मैट ब्लैक कलर बैकग्राउंड पर ऑरेंज कलर MS ये तस्वीरें बनीं हैं। कंपनी ने हेलमेट की प्राइस 1349 रुपए रखी है।

दो साइज ऑप्शन में अवेलेबल है हेलमेट

SBH-34 जय श्री राम एडीशन हेलमेट 580 mm की मीडियम साइज और 600 mm की लार्ज साइज में अवेलेबल है। हेलमेट को पहनने वाला अपनी जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा सीरीज में एडजस्ट कर सकता है।

हाई डेंसिटी EPS से कम होगा खतरा

SBH-34 हेलमेट बेहतर सेफ्टी और कंफर्ट के लिए थर्मोप्लास्टिक शेल से बनाया गया है। एक्सीडेंट के दौरान इसमें मैक्सिमम इंपैक्ट रोकने के लिए हाई डेंसिटी EPS लगाया गया है। पॉलीकार्बोनेट एंटी-स्क्रैच कोटेड वाइज़र और बैक रिफ्लेक्टर से सड़क पर चलते हुए क्लारिटी, विजिवलिटी मिलती है।

MD बोले- ये भगवान राम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक

लॉन्च के मौके पर स्टीलबर्ड के MD राजीव कपूर ने बताया कि 'ये हेलमेट केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक लोकाचार का प्रतीक है। इसके शेल पर भगवान राम और अयोध्या की छवि हमारी गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। जय श्रीराम SBH-34 एडीशन के लिए हमारे दिल में विशेष जगह है। स्टीलबर्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमेशा बना रहेगा। जो लोग सुरक्षा के साथ ट्रेडिशन और स्टाइल को पसंद करते हैं, हम हमेशा उन्के लिए अवेलेबल रहेंगे।