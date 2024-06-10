scorecardresearch
Newsभारतशिवराज को कृषि, खट्टर को ऊर्जा ,गडकरी को परिवहन, मेघवाल को कानून, निर्मला को वित्, जानिए मोदी 3.0 में किसे मिला कौन सा मंत्रालय

शिवराज को कृषि, खट्टर को ऊर्जा ,गडकरी को परिवहन, मेघवाल को कानून, निर्मला को वित्, जानिए मोदी 3.0 में किसे मिला कौन सा मंत्रालय

लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी जीत हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New delhi,UPDATED: Jun 10, 2024 19:55 IST
मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद अब पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो गया हैमोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद अब पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो गया है
मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद अब पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो गया है

मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद अब पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो गया है। मोदी 3.0 कैबिनेट के कुल कैबिनेट मंत्रियों में 25 भाजपा के हैं और 5 मंत्री पद सहयोगी पार्टियों के हैं। बता दें कि सरकार की तरफ से विभागों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर फैसला ले लिया गया है। 

मोदी सरकार

सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में नितिन गडकरी को परिवहन मंत्री बनाने का फैसला लिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले से यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि नितिन गडकरी की वर्क रिपोर्ट में कोई खामी नहीं थी। नितिन गडकरी के साथ उत्तराखंड के अजय टम्टा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है और हर्ष मल्होत्रा को भी परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि मोदी कैबिनेट में जीतन राम मांझी को भी तरजीह दी गई है। मांझी को लघु उद्योग मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, एस जयशंकर को एक बार फिर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव ही संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की जदयू रेलवे मंत्रालय की मांग कर रही है। सूत्रों की मानें तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही रहेंगे। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक इन दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी हरदीप सिंह पुरी संभाल रहे थे। मनोहर लाल खट्टर के साथ श्रीपद नाईक को इन विभागों का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। 

कद्दावर नेता

लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी जीत हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही भाजपा के कद्दावर नेता पीयूष गोयल पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें मोदी सरकार में कॉरपोरेट मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनडीए में मजबूूत जगह बनाने वाली टीडीपी के नेता राम मोहन नायडू को भी मोदी कैबिनेट में मौका मिला है। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है।

Jun 10, 2024