Modi 3.0 Ministries: नितिन गडकरी फिर से बने रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री

मोदी सरकार 3.0 में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ट्रांसपोर्ट मंत्रालय मिला है जबकि अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को रोड एंड ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री बनाया गया है

New Delhi ,UPDATED: Jun 10, 2024 18:51 IST
