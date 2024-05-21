Shillong Teer Result today: आज 21.05.2024 पहले और दूसरे दौर का परिणाम

शिलॉन्ग तीर लॉटरी गेम मेघालय में खेला जाने वाला एक अनोखा खेल है, जिसमें तीरों की संख्या के आधार पर विजेताओं की घोषणा की जाती है। 20 मई को खेले जाने वाले खेल के पहले और दूसरे राउंड के लकी नंबर आधिकारिक वेबसाइट meghalayateer.com पर देखे जा सकते हैं। पहले और दूसरे राउंड के नतीजे सोमवार से शनिवार तक हर दिन शाम 4 और 5 बजे घोषित किए जाते हैं। रविवार को शिलांग और मेघालय के दूसरे शहरों में लोग प्रार्थना के लिए चर्च जाते हैं।

खासी हिल्स तीरंदाजी खेल संघ

यह खेल मेघालय मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा संचालित है और भारत में अधिकांश लॉटरी खेलों के विपरीत कानूनी है। खासी हिल्स तीरंदाजी खेल संघ, जिसमें 12 तीरंदाजी क्लब शामिल हैं, इस खेल के आयोजन के लिए जिम्मेदार है।

राज्य में आयोजित कुछ अन्य प्रतियोगिताएं

* खानापाड़ा तीर

* जोवाई तीर और

* लाद्रिम्बई तीर

शिलांग तीर मई के परिणाम की जांच कैसे करें:

शिलांग तीर लॉटरी के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट https://www.meghalayateer.com/ पर घोषित किए जाते हैं। यदि आप परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, तो आप पहले और दूसरे राउंड के भाग्यशाली नंबर देखने के लिए शाम 4 से 5 बजे के बीच आधिकारिक साइट देख सकते हैं।

.शिलांग तीर लॉटरी खेल में कैसे भाग लें:

शिलॉन्ग तीर लॉटरी गेम में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की कीमत पर टिकट खरीद सकते हैं। टिकटों की बिक्री सोमवार से शनिवार तक हर दिन सुबह 10 बजे शुरू होती है। इस खेल में, पहले और दूसरे राउंड में मारे गए तीरों की संख्या विजेता का निर्धारण करती है, और इस संख्या का सही अनुमान लगाने पर पुरस्कार राशि मिल सकती है। इस खेल में कुल 50 तीरंदाज भाग लेते हैं, जिनमें से प्रत्येक पहले राउंड में अधिकतम 30 तीर और दूसरे राउंड में 20 तीर चलाता है। तीरंदाजों के पास शूटिंग के प्रत्येक राउंड को पूरा करने के लिए दो मिनट होते हैं, और यह खेल शिलांग के पोलो ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। मेघालय के 11 जिलों में 5,000 से अधिक शिलांग तीर टिकट बुकिंग काउंटर हैं, जो इच्छुक प्रतिभागियों के लिए आसान पहुंच प्रदान करते हैं।