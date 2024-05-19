Review: Motorola Edge 50 Pro, कीमत: 31,999 रुपये से शुरू

मोटोरोला ने एक नया स्मॉर्टफोन लॉन्च किया है जिसकी कीमत 31,999 रूपये से शुरू हो रही है। इसके बाद मोटोरोला एज 50 प्रो का लुक और फिनिश आता है। वीगन लेदर रियर स्मार्टफोन में नया चलन है क्योंकि रियलमी, वीवो, ओप्पो जैसे कई खिलाड़ी इसे अपने नए ऑफर में जोड़ रहे हैं। मोटोरोला ने भी ऐसा ही किया है, लेकिन एक नए और परिष्कृत तरीके से। कंपनी ने बैक के लिए सिलिकॉन वीगन लेदर फिनिश को चुना है, जिसके परिणामस्वरूप रबरयुक्त बनावट मिलती है जो सस्ती नहीं लगती। यह मटेरियल न केवल स्पर्श अनुभव को बढ़ाता है बल्कि एक सुरक्षित पकड़ भी प्रदान करता है, जिससे आकस्मिक गिरावट का जोखिम काफी कम हो जाता है।

advertisement

अच्छाई यहीं खत्म नहीं होती। Motorola Edge 50 Pro को चालू करने पर आपको एक सुंदर, चमकदार और जीवंत “हैलो मोटो” एनीमेशन के साथ स्वागत मिलता है, जिसके बाद एक आश्वस्त करने वाला संदेश आता है कि डिवाइस “थिंकशील्ड द्वारा सुरक्षित” है। सेटअप पूरा होने के बाद, बड़ी गोलाकार घड़ी विजेट की विशेषता वाली डिफ़ॉल्ट थीम और वॉलपेपर तुरंत ही अलग दिखाई देते हैं। यह विचारशील डिज़ाइन न केवल उपयोगिता को बढ़ाता है बल्कि उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में लालित्य का स्पर्श भी जोड़ता है, जिससे शुरुआती अनुभव वास्तव में सुखद हो जाता है।

कैमरा और डिस्प्ले दोनों को रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला को सटीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए ट्यून किया गया है, जिससे फ़ोटो कैप्चर करने और फ़ोन पर देखने के बीच किसी भी रंग परिवर्तन को कम किया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि आप 6.7-इंच डिस्प्ले पर जो रंग कैप्चर करते हैं और देखते हैं, वे वास्तविक हैं और उन्हें पैनटोन द्वारा मान्य किया गया है, जो रंग सटीकता पर एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण है। यह सहयोग गारंटी देता है कि हर रंग सटीकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो पेशेवर मानकों से मेल खाने के लिए आपके दृश्य अनुभव को बढ़ाता है।

बेहतर अनुभव कैमरे तक भी फैला हुआ है। मोटोरोला एज 50 प्रो, एक मिड-रेंज स्मार्टफोन है, जिसमें 50MP मुख्य सेंसर, 13MP अल्ट्रावाइड सेंसर और 3x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 10MP टेलीफ़ोटो लेंस वाला कैमरा सेटअप है। हालाँकि इसकी ऑप्टिकल क्षमताएँ उद्योग में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती हैं, लेकिन इस फ़ोन की सबसे खास विशेषता इसका पैनटोन वैलिडेटेड कैमरा सिस्टम है। यह सुनिश्चित करता है कि कैप्चर किए गए रंग अविश्वसनीय रूप से सटीक हैं, जो एक ऐसा फ़ोटोग्राफ़िक अनुभव प्रदान करता है जो अपनी श्रेणी में सबसे अलग है।

कुल मिलाकर यह प्रभावशाली है क्योंकि यह बिना किसी स्लोडाउन या डिवाइस के अत्यधिक गर्म होने के उदाहरणों का अनुभव किए बिना कैजुअल ऐप्स से लेकर ग्राफ़िक रूप से गहन अनुप्रयोगों तक सब कुछ आसानी से संभालता है। इसके अलावा, फोन IP 68 प्रमाणित है, जिसका अर्थ है कि यह धूल और पानी के छींटों का सामना कर सकता है,

8GB रैम और 256GB स्टोरेज के लिए 31,999 रुपये से शुरू होने वाला मोटोरोला का एज 50 प्रो एक आशाजनक मिड-रेंज स्मार्टफोन के रूप में उभरा है जो लुक, कैमरा और परफॉर्मेंस के मामले में बेहतरीन है। 256GB स्टोरेज वाले 12GB वैरिएंट की कीमत 35,999 रुपये है।