संजीव कृष्णन को दूसरे कार्यकाल के लिए भारत में PwC के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया

PwC इंडिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि संजीव कृष्ण को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष चुना गया है। 53 वर्षीय कृष्ण 1 अप्रैल, 2025 को अपना चार साल का कार्यकाल शुरू करेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2024 19:57 IST

PwC इंडिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि संजीव कृष्ण को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष चुना गया है। 53 वर्षीय कृष्ण 1 अप्रैल, 2025 को अपना चार साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। वे बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से पीडब्ल्यूसी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे और पीडब्ल्यूसी ग्लोबल स्ट्रैटेजी काउंसिल के सदस्य बने रहेंगे।

कृष्ण ने 1 जनवरी, 2021 को अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। वह 1991 में एक आर्टिकल्ड प्रशिक्षु के रूप में पीडब्ल्यूसी में शामिल हुए और 2006 में भागीदार बन गए, और फर्म के सौदों, लेनदेन और निजी इक्विटी व्यवसाय का नेतृत्व किया।

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से पीडब्ल्यूसी स्वीडन के साथ भी कुछ समय बिताया, जहां उन्होंने विभिन्न निजी इक्विटी फंडों और कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ सीमा पार सौदों पर काम किया।

