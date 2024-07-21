scorecardresearch
IBPS क्लर्क भर्ती 2024 पंजीकरण प्रक्रिया आज समाप्त

IBPS क्लर्क भर्ती 2024 पंजीकरण प्रक्रिया आज समाप्त

इच्छुक आवेदकों को अपना आवेदन जमा करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर पात्रता मानदंड, आयु प्रतिबंध, चयन प्रक्रिया और अन्य प्रासंगिक जानकारी की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2024 19:41 IST

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) आज 21 जुलाई को क्लर्क पदों के लिए पंजीकरण विंडो बंद कर देगा। आईबीपीएस ने 2025-26 चरण के लिए 6,128 क्लर्क पदों के लिए भर्ती की घोषणा की।

इच्छुक आवेदकों को अपना आवेदन जमा करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर पात्रता मानदंड, आयु प्रतिबंध, चयन प्रक्रिया और अन्य प्रासंगिक जानकारी की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण 12 अगस्त से 17 अगस्त, 2024 तक निर्धारित है। प्रारंभिक परीक्षा भी अगस्त में होने वाली है, तथा कॉल लेटर भी लगभग उसी समय जारी किए जाने की उम्मीद है।

आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2024: आवेदन कैसे करें

1.⁠ ⁠आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: ibps.in पर जाएं।

आवेदन लिंक पर जाएं: मुख्य मेनू से, "सामान्य आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें" पर क्लिक करें
"सीआरपी-क्लर्क-XIV के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया" विकल्प चुनें।
2.⁠ ⁠रजिस्टर करें और फॉर्म भरें:

यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो लिंक किए गए पृष्ठ पर पंजीकरण करें।
लॉग इन करें और सभी आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र पूरा करें।
3.⁠ ⁠दस्तावेज़ अपलोड करें:

सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (जैसे, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, शैक्षिक प्रमाण पत्र)।
4.⁠ ⁠आवेदन शुल्क का भुगतान करें:

दिए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
5.⁠ ⁠पूर्ण रूप से भरा गया फॉर्म प्रिंट करें:

आवेदन जमा करने के बाद, अपने रिकार्ड के लिए पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र की एक प्रति प्रिंट कर लें।
आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2024: आवेदन शुल्क और पात्रता मानदंड

आवेदन शुल्क:

एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवार: 175 रुपये
सामान्य एवं अन्य श्रेणियां: 850 रु.
पात्रता मापदंड:

आयु सीमा जुलाई 2024 तक अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 20 वर्ष तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योग्य जन्म तिथियाँ: 2 जुलाई 1996 और 1 जुलाई 2004 के बीच।
नोट: कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है।

परीक्षा पैटर्न

आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक योग्यता और तर्क क्षमता शामिल होगी। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का होगा, कुल 100 अंक होंगे।

अक्टूबर 2024 के लिए निर्धारित आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा 160 मिनट की होगी और 200 अंकों की होगी।

अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।
 

