इस फंड ने पूरे किए 20 साल, निवेशकों के लिए साबित हुआ वेल्थ क्रिएटर

बड़ौदा बीएनपी पारिबा लार्ज कैप फंड इस सितंबर में अपने 20 साल पूरा करने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। वहीं इन 20 सालों में यह फंड निवेशकों के लिए लगातार वेल्थ क्रिएटर साबित हुआ है यानी लगातार हाई रिटर्न दिया है। ऐसे युग में जहां भारत में कई इक्विटी फंड बाजार के बेंचमार्क को मात देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह फंड एक शानदार परफॉर्मर के रूप में उभरा है और इसने शॉर्ट टर्म हो या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म लगातार बेहतर रिटर्न दिया है।

इस फंड में अगर लॉन्च के बाद से किसी निवेशक ने लगातार 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी की होगी, उसके निवेश की वैल्‍यू आज 1.28 करोड़ रुपये से अधिक हो गई होगी। कह सकते हैं कि इसने 10,000 रुपये मंथली एसआईपी करने वालों को करोड़पति बना दिया।

लगातार बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन : अपनी शुरुआत के बाद से बड़ौदा बीएनपी पारिबा लार्ज कैप फंड ने 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल की अवधि में लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड द्वारा नियोजित एक्टिव फंड मैनेजमेंट के प्रभाव को दिखाता है।

बेहतर ढंग से मार्केट नेविगेशन : बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावी ढंग से निपटने की फंड की क्षमता इसके निवेश के सिद्धांत का प्रमाण है। बाजार में उथल पुथल के दौरान भी निवेशकों को स्थिर रिटर्न देने के लिए डिजाइन किया गया यह फंड सभी सेक्टर में एलोकेशन को गतिशील रूप से एडजस्ट करता है। वहीं ग्रोथ के अवसरों से लाभ उठाते हुए यह किसी एक सेक्टर विशेष में मंदी के खिलाफ पोर्टफोलियो को सुरक्षा देता है, क्योंकि इसका एलोकेशन अलग अलग सेक्टर में होता है।

1 से कम बीटा के साथ कम वोलैटिलिटी: ओवरआल मार्केट की तुलना में 1 से कम बीटा के साथ, निवेशकों को फंड की लोअर वोलैटिलिटी (कम अस्थिरता) से लाभ होता है। यह विशेषता बाजार में मंदी के दौरान निवेशकों के पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करती है और स्थाई रूप से लॉन्‍ग टर्म रिटर्न देने के फंड के उद्देश्य के अनुरूप है।

वेल्थ क्रिएशन की क्षमता: निवेशकों के लिए इस फंड की वेल्थ क्रिएशन की क्षमता महत्वपूर्ण रही है। फंड के लॉन्च होने के बाद से एसआईपी के जरिए जिन्‍होंने इसमें 10,000 रुपये का मंथली निवेश किया होगा, वे निवेशक करोड़पति बन गए होंगे और उनके निवेश की वैल्‍यू 1.28 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यह लंबी अवधि में बड़ौदा बीएनपी पारिबा लार्ज कैप फंड की वेल्थ क्रिएशन की क्षमता को दिखाता है