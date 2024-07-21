ITR फाइलिंग 2024: अपना आयकर रिफंड प्राप्त करने का आसान तरीका 

भारत में करदाताओं के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना एक वार्षिक जिम्मेदारी है। कानूनी दायित्वों को पूरा करने के अलावा, यह कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें ऋण, वीजा या सरकारी निविदाओं के लिए आय का प्रमाण प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, अपना ITR दाखिल करने से आपको कर रिफंड का दावा करने की अनुमति मिलती है यदि आपने अधिक कर चुकाया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए फाइलिंग प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 (बुधवार) निर्धारित की गई है ।

आयकर विभाग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ITR दाखिल करने की प्रक्रिया को आधुनिक और सरल बना दिया है। यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म करदाताओं को ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, सुविधाजनक तरीके से अपना रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाता है। इन विकल्पों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक विधि के अपने फायदे और महत्व हैं। फाइलिंग शुरू करने के लिए आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं तक पहुँचने के लिए यह पंजीकरण आवश्यक है।

यहाँ आवश्यक दस्तावेज़ दिए गए हैं:

आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण के चरण, ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं।

अनिवार्य विवरण जैसे पैन, नाम, जन्मतिथि (डीओबी), सदस्यता संख्या और नामांकन तिथि दर्ज करें अपना पैन सत्यापित करें।

नाम, जन्मतिथि, लिंग (यदि लागू हो) और आवासीय स्थिति सहित व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करें।

मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसे संपर्क विवरण दर्ज करें।

अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करें।

अपने खाते के लिए पासवर्ड सेट करें।

पंजीकरण पूरा करें और लॉगिन के लिए आगे बढ़ें।

अपना आईटीआर ई-फाइल करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

अपनी प्रोफ़ाइल जानकारी अपडेट करें।

'ई-फाइल' अनुभाग पर जाएं और 'आयकर रिटर्न' चुनें।

'आयकर रिटर्न फाइल करें' पर क्लिक करें।

प्रासंगिक निर्धारण वर्ष और दाखिल स्थिति (व्यक्तिगत, एचयूएफ, आदि) चुनें।

उपयुक्त आईटीआर फॉर्म (मूल या संशोधित) का चयन करें।

प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूरा करने के लिए 'ऑनलाइन तैयार करें और सबमिट करें' चुनें।

अपना आयकर रिफ़ंड प्राप्त करना यदि आपने अपनी वास्तविक कर देयता से अधिक कर का भुगतान किया है, तो आप रिफंड के लिए पात्र हैं। यहां बताया गया है कि आप इसका दावा कैसे कर सकते हैं:

अपना ITR सत्यापित करें: अपना ITR दाखिल करने के बाद, आपको इसे सत्यापित करना होगा। यह आधार OTP, नेट बैंकिंग का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है, या सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को हस्ताक्षरित भौतिक प्रति भेजकर किया जा सकता है।

प्रोसेसिंग के लिए प्रतीक्षा करें: एक बार सत्यापित होने के बाद, आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस करता है । आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आईटीआर की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

रिफंड जमा: यदि आयकर विभाग को लगता है कि आप रिफंड के लिए पात्र हैं, तो राशि आपके पैन से जुड़े बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

कर रिफंड में देरी के सामान्य कारण

गलत बैंक विवरण: सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते का विवरण सही है और आपके पैन से जुड़ा हुआ है।

टीडीएस विवरण में विसंगति: सत्यापित करें कि आपके फॉर्म 26AS में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरण आपके आईटीआर में दिए गए विवरण से मेल खाता है।

अपूर्ण सत्यापन: विलम्ब से बचने के लिए आपका आईटीआर दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर सत्यापित किया जाना चाहिए।

अपने ITR को सही तरीके से और समय पर दाखिल करना न केवल अनुपालन के लिए बल्कि कर रिफंड की सुविधा और वित्तीय स्पष्टता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन चरणों का पालन करने से ई-फाइलिंग प्रक्रिया सरल हो जाएगी और यह सुनिश्चित होगा कि आप अपने कर दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।