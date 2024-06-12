scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतRetail Inflation: आज जारी होंगे मई के रिटेल महंगाई के आंकड़े, क्या होगी गिरवाट !

Retail Inflation: आज जारी होंगे मई के रिटेल महंगाई के आंकड़े, क्या होगी गिरवाट !

महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीजों की कीमत बढ़ेगी। इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jun 12, 2024 10:51 IST
12 जून यानी आज मई महीने के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे12 जून यानी आज मई महीने के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे
12 जून यानी आज मई महीने के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे12 जून यानी आज मई महीने के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे

12 जून यानी आज मई महीने के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस महीने इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। महंगाई में गिरावट के अनुमान से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले अप्रैल में रिटेल महंगाई 4.83% रही थी। ये वहीं मार्च 2024 में महंगाई की दर 4.85% रही थी। 

advertisement

Also Read: Modi 3.0 के पहले फैसले से ही उछल गए ये Stocks, आगे क्या होगा?

महंगाई कैसे प्रभावित करती है?

महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6% है, तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी।

महंगाई कैसे बढ़ती-घटती है?

महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीजों की कीमत बढ़ेगी। इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या चीजों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनता है। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा तो महंगाई कम होगी।

CPI से तय होती है महंगाई

एक ग्राहक के तौर पर आप और हम रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI करता है। हम सामान और सर्विसेज के लिए जो औसत मूल्य चुकाते हैं, CPI उसी को मापता है। कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मेन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं, जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 300 सामान ऐसे हैं, जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 12, 2024