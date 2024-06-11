scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतModi 3.0 के पहले फैसले से ही उछल गए ये Stocks, आगे क्या होगा?

Modi 3.0 के पहले फैसले से ही उछल गए ये Stocks, आगे क्या होगा?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS फ्लैट, low-income groups (LIG), and middle-income groups (MIG) को घर कंस्ट्रक्शन के लिए financial assistance मिलती है। सबसे ज्यादा फायदा HUDCO, NBCC, Aavas Financiers , LIC HOUSING, Adani ग्रुप का स्टॉक Ambuja cement, Ramco cement, Tata steel जैसे स्टॉक को हो सकता है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jun 11, 2024 16:36 IST
मोदी 3.O कैबिनेट बनने के बाद कई स्टॉक्स में आयी है तेजी
मोदी 3.O कैबिनेट बनने के बाद कई स्टॉक्स में आयी है तेजी

लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में आ गए हैं। कार्यभार संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जोर गरीब कल्याण योजनाओं पर है... मोदी 3.O कैबिनेट की पहली बैठक हुई। जिसमें पीएम आवास पर हुई इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए... जिसमें पहला अहम फैसला हाउसिंग के नाम रहा है। अब ऐसे में इस फैसला का किन स्टॉक पर असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि इस खबर के दम पर स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। पूरी स्थिति आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से समझते हैं। सरकार की ओर से गरीबों के लिए 3 करोड़ नये घर बनाने को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में हर तरह की सुविधा होगी। गांवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा।

advertisement

Also Read: Nitish Stocks: नए मंत्रिमंडल में 8 बिहार के मंत्री, कौन से हैं बिहारी स्टॉक्स?

प्रधानमंत्री आवास योजना

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है... इस स्कीम के तहत- मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल... यानी 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर बनाये जा चुके हैं। जिस भी व्यक्ति की सालाना आय 3 से 6 लाख रुपये तक होती है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 

स्टॉक पर असर

अब जाहिर की बात है कि जब इतने घर बनेंगे तो इससे जुड़े स्टॉक पर भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां एक बात आपको समझने होगी। हाउसिंग सेक्टर से तमाम सेक्टर जुड़ते हैं। जिसमें घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली आइटम्स जैसे सीमेंट, मेटल्स, वायरिंग, पेंट, टाइल्स का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कौन से हैं स्टॉक, जिस पर असर देखने को मिल सकता है?

मार्केट एक्सपर्ट

इसके लिए बिजनेस टुडे ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री  आवास योजना के तहत EWS फ्लैट, low-income groups (LIG), and middle-income groups (MIG) को घर कंस्ट्रक्शन के लिए  financial assistance मिलती है।सबसे ज्यादा फायदा HUDCO, NBCC, Aavas Financiers , LIC HOUSING, Adani ग्रुप का स्टॉक Ambuja cement, Ramco cement, Tata steel जैसे स्टॉक को हो सकता है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 11, 2024