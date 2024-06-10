Nitish Stocks: नए मंत्रिमंडल में 8 बिहार के मंत्री, कौन से हैं बिहारी स्टॉक्स?

नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में बिहार के कुल आठ सांसदों को मंत्रीपद की शपथ दिलाई गई। इनमें 6 लोकसभा के सांसद हैं, जबकि दो राज्यसभा सांसद हैं। आठ मंत्रियों में चार भारतीय जनता पार्टी, दो जनता दल यूनाईटेड, एक लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और एक हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के सांसद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए को बहुमत दिलाने में अपनी भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया है। चूंकि वह नई सरकार में किंगमेकर के रूप में उभर हैं। इसलिए बिहार से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं,ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो पिछले एक हफ्ते में चर्चा में आ गए हैं।

Aditya Vision Ltd

लिस्‍ट में पहली कंपनी आदित्य विजन लिमिटेड है। यह कंपनी बिहार में सर्विस ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन चलाती है। कंपनी हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और कंज्‍यूमर ड्यूरेबल वस्तुओं का कारोबार करती है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 20 प्रतिशत भाग चुका है। जबकि एक महीने में ये स्टॉक सिर्फ 3 प्रतिशत चला है। आदित्य विजन लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 4,724 करोड़ रुपये है। जिसका PE 60 है। पिछले तीन सालों में इसकी सेल्स में 32.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

KNR Constructions

केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पोर्टफोलियो में तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार में 668 लेन किलोमीटर की परियोजनाएं शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में इसने बिहार में मुजफ्फरपुर-बरौनी परियोजना के लिए 9.6 करोड़ रुपये टोल जुटाया। वित्त वर्ष 2023-24 का कुल Toll collection 41.3 करोड़ रुपये रहा। केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का मार्केट कैप 10,601 करोड़ रुपये है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 25.11% भाग चुका है। पिछले एक महीने को देखें तो 52.67% चढ़ चुका है ये स्टॉक। इसका जिसका PE 14 है। पिछले तीन सालों में कंपनी की बिक्री में 15.1 % की बढ़ोतरी हुई है।

Refex Industries

रिफेक्‍स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिहार समेत कई बिजली प्रोडक्शन राज्यों में राख disposal कारखाने को संचालित करती है। specialist manufacturer और साथ ही Refrigerant gases के re-filler के तौर पर भी काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप 1,694 करोड़ रुपये है। इसका PE 18.2 है। इसकी बिक्री तीन साल में 29.8 फीसदी बढ़ी है। पिछले 5 दिनों में 19.73% और एक महीने में 9.24% भागा है स्टॉक...

Globus Spirits L

ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड बिहार में 28.9 मिलियन लीटर की क्षमता वाली मैन्‍फैक्‍चरिंग यूनिट चलाती करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और इथेनॉल , Bulk Alcohol hand sanitizer बिक्री शामिल है। ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड का मार्केट कैप 2,106 करोड़ रुपये है। जिसका PE 21.9 है। पिछले तीन सालों में इसकी बिक्री में 25.4 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले एक हफ्ते 12% और पिछले एक महीने में 0.50% रहा है रिटर्न।

V2 Retail Share Price

ये कंपनी Tier-II और Tier-III शहरों में V2 Retail stores चेन चलाते हैं औरकपड़ों और सामान्य सामान बेचने का बिजनेस है। नोएडा और बिहार में इसके अत्याधुनिक मैन्‍यूफैक्‍चरिंग कारखाने हैं। साथ ही बिहार में इसके 27 स्टोर भी हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1,954 करोड़ रुपये है। इसका सीएमपी 565 रुपये है, जिसका PE 71.6 है। पिछले तीन सालों में इसकी बिक्री में 29.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।