Rapid Rail: Ghaziabad से Jewar Airport के बीच दौड़ेगी Rapid Rail, जानें रूट

Noida International Airport को Ghaziabad से Rapid Rail से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक 72.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में रैपिड रेल चलाने का रास्ता साफ हो गया था। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, परी चौक होते हुए रैपिड रेल को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के इस प्रोजेक्ट के रूट को तय करने के लिए आज यानी शुक्रवार को एक अहम बैठक Greater Noida Authority में हुई। इसमें NCRTC की टीम ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के समक्ष रैपिड रेल के लिए 3 वैकल्पिक रूटों पर प्रजेंटेशन दिया। सीईओ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एनसीआरटीसी की संयुक्त टीम बनाकर इन तीनों वैकल्पिक रूटों का सर्वे करने के बाद रूट फाइनल करने के निर्देश दिए हैं।

advertisement

जानें कौन सी तीन रूट्स का दिया गया विकल्प

एनसीआरटीसी की टीम ने चार मूर्ति चौक से तीनों वैकल्पिक रूटों का जो प्रजेंटेशन दिया है। उसके अनुसार पहला रूट, चार मूर्ति चौक से 130 मीटर चौड़ी रोड पर प्राधिकरण दफ्तर और परी चौक होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक प्रस्तावित किया गया है। दूसरा रूट, 60 मीटर रोड से होकर और तीसरा रूट चार मूर्ति चौक से नॉलेज पार्क-5, सूरजपुर और कासना होते हुए नोएडा एयरपोर्ट ले जाने का सुझाव है।इनमें से किसी एक रूट को फाइनल किया जाना है।

Also Read: Tour Package: कम बजट में करें IRCTC के पैकेज से करें दर्शन

संयुक्त टीम

सीईओ ने इनमें से किसी एक रूट को फाइनल करने से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एनसीआरटीसी की संयुक्त टीम बनाकर तीनों वैकल्पिक रूटों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं.। इस टीम में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ, प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट तथा एनसीआरटीसी के अधिकारी शामिल होंगे। सीईओ ने एक सप्ताह के भीतर रूट का मौके पर सर्वे कर सुझाव देने को कहा है।

यूटीलिटी रिपोर्ट

इस बीच प्राधिकरण की तरफ से रूट पर यूटीलिटी रिपोर्ट दी जाएगी और एनसीआरटीसी की तरफ से रूट की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर प्राधिकरण को दिया जाएगा। सीईओ ने इस काम को प्राथमिकता पर लेते हुए रूट को शीघ्र फाइनल करने के निर्देश दिए हैं। एनजी रवि कुमार ने यह भी कहा कि जो भी रूट फाइनल करें, वह वर्तमान के साथ ही भविष्य में ट्रैफिक की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए, ताकि ग्रेटर नोएडावासियों को कहीं पर भी जाम की परेशानी न झेलनी पड़े।