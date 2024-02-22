Tour Package: कम बजट में करें IRCTC के पैकेज से करें दर्शन

टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए IRCTC वक्त-वक्त पर टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है। इन टूर पैकेज के तहत आपको देश-विदेश के तमाम धार्मिक स्थलों और टूरिस्ट स्थानों को घूमने का मौका मिलता है। पैकेज के तहत आपको ट्रेन से लेकर हवाई यात्रा तक का अवसर मिलता है। इसी कड़ी में आईआरसीटीसी अब Shirdi के Sai Baba के दर्शन का पैकेज लेकर आया है। 3 रातों और चार दिनों के इस पैकेज की शुरुआत बेंगलुरु से होगी। बता दें, इस पैकेज के तहत फिलहाल आईआरसीटीसी हर रोज ट्रेन चला रहा है। इस पैकेज के लिए अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आपके पास स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में टिकट बुक कराने का मौका मिलेगा। स्लीपर क्लास की 6 सीटें और थर्ड एसी की 6 सीटें उपलब्ध होंगी।

कहां से मिलेगी ट्रेन?

आईआरसीटीस के इस पैकेज के तहत अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आपको बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से शाम के 07 बजकर 20 मिनट पर गाड़ी संख्या 12627 बोर्ड करनी होगी। इसके बाद, रातभर की यात्रा के बाद आप दोपहर 13:47 पर कोपरगांव स्टेशन पहुंचेंगे। इसके बाद यहां से आप शिरडी होटल के लिए रवाना होंगे। होटल से शाम के वक्त आप खुद से अपने वक्त के हिसाब से शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। रात का स्टे शिरडी में ही होगा। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, शनिसिंगनापुर मंदिर के लिए रवाना होंगे। यहां दर्शन के बाद , दोपहर 15.30 के करीब आपको कोपरगांव रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। यहां वापसी के लिए गाड़ी संख्या 12628 बोर्ड करनी होगी। चौथे दिन सुबह आप वापस बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे।

कितना होगा किराया?

थर्ड एसी का किराया एक लोगों की बुकिंग पर आपको 10350 रुपये खर्च करने होंगे। दो लोगों की बुकिंग पर आपको प्रति व्यक्ति 8090 रुपये, तीन लोगों की बुकिंग पर आपको प्रति व्यक्ति 7690 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, अगर आप अपने साथ किसी 5 से 11 साल के बच्चे की बुकिंग करा रहे हैं तो आपको बेड सहित बुकिंग के लिए प्रति बच्चा 7070 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, बिना बेड की बुकिंग के लिए आपको 5950 रुपये खर्च करने होंगे।

स्लीपर क्लास बुकिंग एक लोगों की बुकिंग पर आपको 7890 रुपये खर्च करने होंगे। दो लोगों की बुकिंग के लिए आपको प्रति व्यक्ति 5630 रुपये और तीन लोगों की बुकिंग के लिए प्रति व्यक्ति 5230 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, अगर आप अपने साथ किसी 5 से 11 साल के बच्चे की बुकिंग करा रहे हैं तो आपको बेड सहित बुकिंग के लिए प्रति बच्चा 4610 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, बिना बेड की बुकिंग के लिए आपको 3500 रुपये खर्च करने होंगे।

कैसे करें बुकिंग?

आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। वहीं, पैकेज से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप 8595931292, 8595931294, 8595931293 पर कॉल कर सकते हैं।