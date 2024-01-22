Ramlala Pran Pratistha: इतिहास में दर्ज हुई 22 जनवरी की तारीख, राममय हुई दुनिया, लग रहे जय श्री राम के नारे

scorecardresearch
NewsभारतRamlala Pran Pratistha: इतिहास में दर्ज हुई 22 जनवरी की तारीख, राममय हुई दुनिया, लग रहे जय श्री राम के नारे

प्राण प्रतिष्‍ठा से पहले सरयू नदी में स्‍नान करके, दान विधान करके पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर में पहुंचे। क्रीम कलर का धोती-कुर्ता और गले में क्रीम कलर का ही पटका डालकर हाथों में रामलला के लाल रंग के वस्‍त्र और चांदी का छत्र लेकर पीएम मोदी ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर की सीढि़यां चढ़ते हुए पीएम मोदी भावुक भी हुए।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Jan 22, 2024 13:27 IST
प्रभुराम
प्रभुराम

राम रतन धुन पायो... की धुन हाथों में फूल लेकर खड़े मुख्‍य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के सामने आई प्रभु राम की पहली तस्‍वीर... जिसे देखकर सभी रामभक्‍त भावुक हो उठे। पवित्र और अलौकिक माहौल में पूरे धर्म-शास्‍त्रीय पद्वति से प्रभुराम मंदिर में विराजित हुए। अयोध्‍या के भव्‍य मं‍दिर का गर्भगृह जिसमें प्राण प्रतिष्‍ठा के मुख्‍य आचार्य, यजमान पीएम मोदी, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ मौजूद है। प्राण प्रतिष्‍ठा होते ही मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्‍टर से पुष्‍पवर्षा शुरू हो गई। प्राण प्रतिष्‍ठा के इस दिव्‍य कार्यक्रम के दौरान 50 वाद्य यंत्रों की मंगल ध्‍वनि से पूरा राम म‍ंदिर गुंजायमान था। एक ओर वैदिक मंत्रोच्‍चार भी चल रहा था। यजमान के तौर पर पीएम मोदी भावुक थे और प्रभु राम के श्‍यामल बाल स्‍वरूप को एकटक निहार रहे थे। फिर आचार्यों के बताए अनुसार रामलला के चरणों में अक्षत, फूल, जल आदि कई चीजें अर्पित कीं। रामलला का विधि-विधान से पूजा की। इस दौरान रघुपति राघव राजा राम भजन भी चला। इस दौरान पीएम मोदी लगातार प्राण प्रतिष्‍ठा से जुड़े अनुष्‍ठान करते रहे। आखिर में रामलला की यजमान बने पीएम मोदी ने रामलला की मंगला आरती की। 

Also Read: 4,000 पुलिसकर्मी, चप्पे-चप्पे पर CCTV से नजर... अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर Noida में अलर्ट

हाथ में वस्‍त्र-छत्र लेकर पहुंचे 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 22, 2024